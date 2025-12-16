SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos abriu negociações com o Cruzeiro para contratar Gabigol. O clube mineiro abriu caminho para que o atacante procure outro clube, após a chegada de Tite.

A diretoria do Peixe tentará costurar o acordo enquanto diminui a folha salarial. O UOL apurou que o Santos prioriza um empréstimo com opção de compra ou rescisão amigável entre Gabigol e Cruzeiro.

Essa segunda opção é vista como viável nos bastidores, embora não esteja confirmada. O centroavante tem contrato com a Raposa até dezembro de 2028.

O salário de Gabigol também pode pesar nas negociações. O Santos espera que o jogador aceite uma redução com relação aos vencimentos recebidos no Cruzeiro, que estão entre os maiores do futebol brasileiro.

Para driblar esse problema, o clube paulista tenta um contrato mais longo. Vale lembrar que a gestão de Marcelo Teixeira na presidência do Santos termina em dezembro de 2026.

O Peixe conta com o desejo do jogador para construir o final feliz. Gabigol quer voltar, jogar com Neymar e estabilizar uma família na Baixada Santista.

PROBLEMAS RECENTES PESAM

Gabigol já estava inclinado a deixar o Cruzeiro, como antecipou o UOL, mas a saída foi dada como certa diante de acontecimentos recentes. A chegada de um novo treinador e a eliminação da Copa do Brasil pesaram.

Primeiro, o pênalti perdido na semifinal do mata-mata, diante do Corinthians, teve um efeito muito negativo nos bastidores. O atacante foi contratado para ser um alicerce em momentos de decisão, mas acabou desperdiçando a cobrança e a vaga na decisão.

A chegada de Tite também inviabiliza a permanência de Gabigol. Os dois tinham relação bastante conturbada nos bastidores do Flamengo, com troca de farpas nos bastidores e poucas oportunidades.