SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Tite foi anunciado nesta terça-feira (16) como o novo técnico do Cruzeiro. O ex-treinador da seleção brasileira chega para o lugar do português Leonardo Jardim, que deixou o clube mineiro na segunda-feira (15), após a eliminação para o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil.
O contrato é válido até o fim da temporada 2026. Junto com o treinador, chegam os auxiliares Matheus Bachi e Vinícius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian. A nova comissão técnica iniciará os trabalhos a partir da pré-temporada, no início de janeiro.
Tite esteve nesta terça-feira em Belo Horizonte para fechar o contrato e conhecer as instalações da Toca da Raposa 2.
O último trabalho do técnico natural de Caxias do Sul foi no Flamengo, entre outubro de 2023 e setembro de 2024.
No rubro-negro, Tite chegou a conquistar o Campeonato Carioca de 2024 de maneira invicta, mas acabou demitido após uma campanha irregular na Copa Libertadores, com a equipe eliminada nas quartas de final para o Peñarol, do Uruguai.
Em abril, o treinador esteve perto de reassumir o comando do Corinthians pela quarta vez na carreira, mas acabou negando o convite para voltar ao clube paulista alegando questões de saúde. Pesou para a decisão na época uma forte crise de ansiedade sofrida pelo técnico.
Em novembro, Tite anunciou que estava pronto para voltar a trabalhar no futebol. "Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos", anunciou o treinador.
Tite esteve à frente da seleção nas duas últimas Copas do Mundo. Em ambas, o time caiu nas quartas de final, para a Bélgica, na Rússia, em 2018, e para a Croácia, no Qatar, em 2022. Também conquistou a Copa América, em 2019, e ficou com o vice, em 2021.