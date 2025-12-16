SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser duramente criticada pelos preços dos ingressos para a Copa do Mundo, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta terça-feira (16) uma "categoria especial" de bilhetes para acompanhar as partidas do torneio. Os novos ingressos, disponíveis para as 104 partidas do Mundial, incluindo a final, custarão US$ 60 (R$ 326).

Segundo a entidade, os ingressos, destinados ao setor "arquibancada básica", serão reservados para os torcedores das seleções classificadas. As associações regionais ficarão responsáveis pela comercialização, cabendo a elas a definição dos critérios de alocação e do processo de inscrição. Elas deverão garantir que os "ingressos sejam destinados aos torcedores mais fiéis de sua seleção", informou a Fifa.

De acordo com as tabelas de preços previamente distribuídas, os ingressos "econômicos" para a final da Copa do Mundo começarão em US$ 4.195 (R$ 22,8 mil), subindo para US$ 5.575 (R$ 30,2 mil) para assentos "padrão" e US$ 8.680 (R$ 47 mil) para "premium".

Um ingresso "padrão" para o jogo da fase de grupos entre Qatar e Suíça em Santa Clara, na Califórnia, custará US$ 380 (R$ 2.060). Um assento "padrão" na partida de abertura da Croácia contra a Inglaterra, em Dallas, custará US$ 500 (R$ 2.711), enquanto os ingressos "econômicos" -que devem ser escassos- começam em US$ 265 (R$ 1.437).

Os preços dos ingressos para os jogos variam entre as partidas, dependendo da localização e das equipes participantes. Quase dois milhões de ingressos já foram vendidos em sorteios de pré-venda, muitos deles custando centenas de dólares.

Segundo a Fifa, desde a última quinta-feira, quando se iniciou a terceira fase de vendas, já foram recebidas 20 milhões de solicitações de torcedores por ingressos.

"A Fifa, como organização sem fins lucrativos, reinveste as receitas geradas pela Copa do Mundo a fim de promover o crescimento do futebol masculino, feminino e juvenil nas 211 federações membro", informou a entidade.