SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Garro reúne condições de iniciar o jogo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Vasco, na Neo Química Arena, como titular do Corinthians.

O meia argentino possui estado físico capaz de atuar por mais de 45 minutos, diferentemente do que ocorreu nas semifinais, diante do Cruzeiro, quando iniciou as partidas no banco e foi acionado apenas no decorrer do jogo

Recuperado de um estiramento na perna direita, o jogador passou por um processo de retorno gradual aos jogos. Contra a Raposa, a presença do camisa 10 entre os reservas foi fruto de um planejamento conjunto dos departamentos médico, físico e de fisiologia do Corinthians.

Internamente, a avaliação é de que Garro possui características físicas mais frágeis em comparação a outros atletas do elenco, o que exige um controle maior de carga e minutos em campo.

DIFERENÇA EM RELAÇÃO A YURI ALBERTO

A estratégia adotada com Garro difere, por exemplo, da situação de Yuri Alberto. O centroavante convive com dores no púbis, mas tem sido mantido por conta do perfil físico considerado mais resistente,

No caso do meia argentino, os dados mais recentes apontam que ele consegue atuar por pouco mais de 45 minutos em bom nível, o que permite iniciar a partida, com a previsão de substituição por volta dos 15 minutos da etapa final.

O técnico Dorival Júnior acompanha de perto esse controle e dá grande peso às informações fornecidas pela equipe de performance do clube para a definição da escalação..

RANIELE TAMBÉM É MONITORADO

Paralelamente, o Corinthians também observa a situação do volante Raniele, que ainda sente dores no tornozelo esquerdo após uma pancada sofrida na última rodada do Brasileiro, contra o Juventude.

O jogador tem apresentado evolução gradativa.

Apesar do histórico recente de lesões, Raniele também é visto internamente como um atleta de recuperação rápida.

Sou um cara que procuro me cuidar bastante, tento ter essa atenção na parte física, e, ainda assim, acredito que pela sequência de jogos e a loucura que é o calendário brasieiro, não escapei disso (lesões). Mas é algo que o departamento médico, preparação física, fisiologia, conseguiram contornar bem. Em nenhuma das minhas lesões eu perdi mais do que dois ou três jogos.Raniele, em entrevista coletiva antes da final

DÚVIDAS E PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Garro e Raniele são as principais dúvidas de Dorival Júnior para o jogo de ida da final. Para evitar o comprometimento físico dos atletas antes da decisão, o treinador reduziu a carga dos treinamentos e só definirá a equipe momentos antes da partida.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Carrillo (Rodrigo Garro), José Martínez (Raniele), Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.