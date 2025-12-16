SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco, com o primeiro jogo nesta quarta-feira (17), em São Paulo, e o segundo no domingo (21), no Rio, terá como um dos atrativos o duelo à beira do campo entre Dorival Júnior e Fernando Diniz, os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti.

Em meio a presença crescente de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, Dorival e Diniz asseguraram as vagas na decisão da Copa do Brasil eliminando nas semifinais o Cruzeiro, então dirigido pelo português Leonardo Jardim -que já deixou o clube mineiro após a eliminação, com Tite assumindo em seu lugar-, e o Fluminense, treinado pelo argentino Luis Zubeldía, respectivamente.

Será a primeira vez desde 2021 que a final da Copa do Brasil será protagonizada por dois técnicos brasileiros.

Em 2024, o Flamengo, sob a direção de Filipe Luís, venceu o Atlético-MG, do argentino Gabriel Milito. Em 2023, o rubro-negro, dirigido na época pelo argentino Jorge Sampaoli, foi superado pelo São Paulo, de Dorival Júnior. E em 2022, o Flamengo, com Dorival no banco, triunfou sobre o Corinthians, do português Vitor Pereira.

Em 2021, o Atlético-MG, de Cuca, superou o Athletico Paranaense, de Alberto Valentim.

Tanto Dorival Júnior quanto Fernando Diniz buscam conquistar o primeiro título desde que deixaram o cargo de técnico da seleção brasileira.

Diniz assumiu a seleção brasileira em julho de 2023, no lugar de Ramon Menezes, a princípio de forma interina, enquanto o então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tentava a contratação de Ancelotti.

Conciliando o trabalho na seleção e no Fluminense, Fernando Diniz comandou a formação nacional no início das Eliminatórias, com vitórias nas duas primeiras partidas, contra Bolívia e Peru.

Na sequência, o time não conseguiu sair de um empate com a Venezuela e perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, em partida marcada pela grave lesão que deixou Neymar afastado dos gramados por cerca de um ano, sem que o jogador tenha retornado a campo com a seleção desde então.

Diniz comandaria a seleção em apenas mais duas partidas pelas Eliminatórias, em derrotas para Colômbia e Argentina, com desempenhos ruins da equipe que aumentaram as críticas ao seu trabalho e acabaram resultado na demissão semanas depois.

Após o trabalho na seleção, o técnico teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro, entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, e foi anunciado em maio para sua segunda passagem pelo Vasco. Com o cruz-maltino, caiu nos play-offs das oitavas de final da Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, do Equador, e terminou o Brasileiro em 14º na tabela de classificação.

Dorival Júnior, por sua vez, assumiu a seleção em janeiro de 2024, ficando à frente da equipe nacional até março de 2025. No período, comandou o time em oito partidas das Eliminatórias, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

A última derrota, a goleada por 4 a 1 diante da Argentina em Buenos Aires, com completo domínio do time adversário ao longo de toda a partida, resultou na queda do treinador.

Em sua quinta decisão de Copa do Brasil --com o Santos, venceu em 2010 e ficou com o vice em 2015, perdendo para o Palmeiras--, Dorival Júnior fez questão de enaltecer o trabalho realizado pelos técnicos brasileiros.

"Esses números para mim são muito importantes. Quero fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área já há algum tempo dentro do nosso país. Estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos e em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza o ano tendo o Filipe Luís campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e no mínimo um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil", afirmou Dorival após a classificação do Corinthians contra o Cruzeiro, antes da definição do Vasco como segundo finalista.

"Que nos respeitem um pouco mais. Que os treinadores [brasileiros] sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados, porque temos qualidades, capacidade, como os profissionais que aqui estão. Não quero que façam comparação em sentido nenhum, tenho máximo respeito por todos os profissionais de fora que estão no nosso país, acho essa integração muito importante, mas espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral", acrescentou o treinador.

Se vencer o duelo contra o Vasco, Dorival se tornará o técnico mais vitorioso da Copa do Brasil. Empatado hoje com Mano Menezes, ele pode igualar a marca de Luiz Felipe Scolari, que levantou a taça de campeão da competição quatro vezes -em 1991, com o Criciúma, em 1994, com o Grêmio, e em 1998 e 2002, com o Palmeiras.

Já Diniz tem como melhor resultado no torneio a fase semifinal, em 2021, quando caiu com o São Paulo diante do Grêmio, e em 2022, eliminado com o Fluminense pelo Corinthians.

Após a classificação do Vasco nos pênaltis contra o Fluminense, com Léo Jardim defendendo duas cobranças, Diniz defendeu a convocação do goleiro para a seleção brasileira. "É um jogador extremamente dedicado, um goleiro postulante, na minha opinião, a disputar uma Copa do Mundo. O Léo reúne os requisitos que o colocam na linha para ser um goleiro convocado para disputar a Copa", assinalou o treinador.