SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo encaminhou a renovação de contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo do clube, até 2032.
O UOL apurou que o novo acordo ainda não está oficialmente fechado, mas é tratado como bem encaminhado nos bastidores. A ideia é ampliar o vínculo por mais seis anos, fazendo com que a parceria atravesse a gestão do centenário do Tricolor.
O movimento acontece mesmo após o Grêmio anunciar contrato com a New Balance, o que encerra a exclusividade da marca com o São Paulo no futebol brasileiro.
O vínculo atual entre as partes vai até o fim de 2026, mas a cláusula de exclusividade se encerra ao final deste ano, abrindo espaço para que outros clubes também utilizem a fornecedora a partir da próxima temporada.
Há otimismo interno no Morumbis pelo desfecho positivo das conversas.