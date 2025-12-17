SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians visita o Basket Osasco nesta quarta (16), buscando a terceira vitória seguida e chegar na quinta colocação na classificação, o que seria muito importante para fugir de Minas e Flamengo na Copa Super 8. O jogo terá transmissão do Canal UOL (home, YouTube e TV por Assinatura).

Depois de uma grande vitória contra o Brasília e uma vitória com um pouco de dificuldades em cima do Rio Claro, o Timão vê no jogo contra o Osasco, a oportunidade de chegar a 26 pontos e ter uma tranquilidade em relação ao torneio mata-mata que será realizado em janeiro.

Com Elinho e Clark de destaques, o time tem um certo favoritismo contra o Osasco, mas a atuação do ataque em momentos do jogo contra o Rio Claro, com muitos erros, deve acender um sinal de alerta. O aproveitamento do Corinthians contra times paulistas até aqui é de 60%, com duas viradas sofridas contra Franca e Bauru.

Dono da casa, o Osasco vem de três derrotas seguidas e está na 16ª colocação, posição que dá uma vaga em playoffs, e quer se manter neste grupo. Uma vitória daria muita confiança para o time.

A equipe osasquense aposta em Harris, ala/armador com média de 17.8 pontos por partida, líder em assistências da equipe e um dos jogadores mais eficientes da liga. Porém, o time já soma sete derrotas em casa na temporada, perdendo para todos os top 10 que enfrentou até agora.