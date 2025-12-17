SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As forças de segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro montaram uma operação conjunta para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O confronto mobiliza uma força-tarefa para conter a forte rivalidade entre as torcidas organizadas.

'ALERTA VERMELHO'

O UOL apurou que o jogo foi classificado internamente pelas autoridades como de "alerta vermelho". O plano de ação, que envolve Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dos dois estados, já está em vigor.

Para evitar emboscadas e confrontos na Via Dutra, um protocolo rigoroso foi estabelecido para a torcida visitante. Vale ressaltar que o mesmo esquema de segurança máxima será replicado de forma inversa para a torcida do Corinthians no jogo de volta, no Rio de Janeiro.

Embarque controlado: no Rio de Janeiro, a orientação é que apenas torcedores com ingresso comprovado embarquem nos ônibus das caravanas.

Rastreamento: as placas dos veículos foram cadastradas e estão sendo monitoradas pelas forças de segurança.

Escolta Tática: a PRF e o Batalhão de Choque monitoram o deslocamento. Assim que cruzarem a divisa para São Paulo, os ônibus do Vasco devem ser interceptados e escoltados diretamente até o estádio.

'CHECKPOINTS' DE SEGURANÇA

Haverá um perímetro de segurança ampliado no entorno da Neo Química Arena. Serão instalados "checkpoints" nas vias de acesso, permitindo a passagem apenas de torcedores portando ingresso físico ou digital. O objetivo é coibir a ação de cambistas e evitar aglomerações de pessoas sem bilhetes nas catracas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que as Polícias Civil e Militar atuarão de forma integrada para colaborar na fiscalização. O planejamento operacional da PM será coordenado pelo 2º Batalhão de Polícia de Choque, prevendo policiamento ostensivo antes, durante e após a partida.

"O efetivo será empregado tanto no interior quanto no entorno do estádio, garantindo a segurança no deslocamento do público, a fluidez viária, o controle de fluxo, a prevenção de ilícitos e o acompanhamento das torcidas, conforme análise prévia de risco", disse a SSP, em nota enviada ao UOL.