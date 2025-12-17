SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou à final da Copa do Brasil depois de três anos. Em 2022, o clube paulista ficou com o vice-campeonato, assim como na edição de 2018. Jair Ventura, técnico do Timão na época, segue lamentando aquela derrota.

"Outro jogo foi a final da Copa do Brasil, onde a gente tem um gol mal anulado pelo VAR, uma falta que não existiu, um golaço do Pedrinho, onde o Jadson encosta no Dedé, ele cai dentro da área e o cara anula devido a um chute fora da área, um toque dentro da área, nada a ver. "

"Foi o primeiro ano do VAR e acabou prejudicando a gente. Eu fui treinador mais jovem, dirigi uma equipe principal do Corinthians no século. São jogos que envelheci um pouquinho mais, mas que aconteceram coisas boas", disse Jair Ventura, ao UOL.

Na ocasião, o Corinthians perdeu os dois jogos para o Cruzeiro: 1 a 0 no Mineirão e 2 a 1 na Neo Química Arena. O segundo e decisivo duelo, contudo, teve polêmicas de arbitragem.

Pedrinho marcou em chute de fora da área, mas a arbitragem impugnou o tento que empataria o agregado por falta no início da jogada. Depois, Arrascaeta fez e sentenciou o vice do Corinthians.

"Se eu fosse campeão da Copa do Brasil, de repente a minha carreira seria diferente, que a gente sabe a importância de um título. Mas nós já vimos também treinadores sendo vice-campeão e sendo exaltados. Escolhendo contratos ainda, eu fui demitido por ser vice-campeão. Então é a nossa vida. É aquilo que a gente sabe como funciona e a gente tem que seguir. E vamos nessa", analisou.

TORCIDA NA FINAL?

Apesar de já ter treinado o Corinthians, Jair Ventura não falou sobre favoritismo ou vontade de que alguém vença. Pelo contrário, o comandante tem amigos no Vasco, adversário na decisão.

"Mas não tenho palpite para a final, não vejo como uma revanche porque eu não estava participando. Então, como eu falei, tenho amigos dos dois lados e torço agora para a final aqui também que vença o melhor. Não tenho torcida", finalizou.

Ao todo, Jair Ventura esteve à frente do Timão em 19 partidas, mas o aproveitamento não foi dos melhores. São apenas quatro vitórias, seis empates e nove derrotas.

Corinthians e Vasco se enfrentam na Neo Química Arena nesta quarta-feira, às 21h30, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. A volta será no domingo, às 18h, no Maracanã.