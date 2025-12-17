RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não é por acaso que Filipe Luís tem se declarado nos últimos dias ao jeito que joga o Paris Saint-Germain de Luís Enrique.

Mais do que respeito pelo poderoso adversário da final do Intercontinental, nesta quarta-feira, a constatação de que o PSG é "difícil de se copiar" se deu por uma tentativa genuína do treinador do Flamengo.

Além de mergulhar no que pode fazer a cada jogo no Fla, considerando os adversários no âmbito nacional e continental, Filipe Luís já tinha inserido o PSG na lista de alvos de estudo. Faz parte do lado metódico e minimalista do treinador.

Não necessariamente por projetar com antecedência que estaria na final do Intercontinental. Mas o time francês fez parte do conteúdo dos estudos particulares de Filipe ao longo do ano.

A ideia é simples: tentar transpor para o Flamengo alguns conceitos ou soluções aplicados por técnicos e times lá de fora. Filipe viu o Arsenal de Mikel Arteta como outro exemplo.

Um ponto de atenção de Filipe Luís nessa busca por inspiração envolve jeitos de armar o time para achar espaços, construir jogo e marcar pressão ? elementos que fazem parte da filosofia implantada pelo já multicampeão treinador do Fla.

Vem daí, então, o elogio a Luís Enrique:

"Assinou o quadro mais bonito do futebol, que é esse PSG autoral dele. O PSG é único no futebol, é muito difícil de se copiar pelas particularidades, só dá para admirar."

O duelo no Qatar agora coloca Filipe diante do que viu no vídeo. E com a tarefa de neutralizar os pontos positivos do adversário e achar brechas para fazer com que o Flamengo consiga o título.

O PSG não terá o lateral-direito Hakimi, que se machucou nesta temporada e está fora há algum tempo. Isso já mexe naturalmente com a forma de atacar da equipe francesa.

"O que Luís Enrique mostrou ao mundo é que no futebol moderno, para vencer todo mundo tem que correr. Ele perdeu a maior estrela e montou uma equipe sólida com jovens e conquistou o título mais sonhado, que é a Champions League. Ele mostrou isso ao mundo do futebol e é uma grande referência para que a gente possa seguir", disse Filipe Luís.

Do outro lado, o técnico do PSG responde com o mesmo respeito e uma dose de encantamento por esse Flamengo.

"Flamengo joga muito bem com a bola, sai jogando de trás. Sem a bola pressiona muito bem, um time muito interessante. Fisicamente muito forte, com jogadores experientes, de muita qualidade, que sabem jogar jogos importantes. Creio que será uma final apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos", afirmou.