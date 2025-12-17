SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro João Fonseca entrou em uma seleta lista da TV britânica BBC com tenistas que poderiam parar a dupla Jannik Sinner (2) e Carlos Alcaraz (1), líderes do ranking da ATP.
Sinner e Alcaraz venceram todos os grand slams em 2024 e 2025. O italiano conquistou o Australian Open duas vezes, e uma vez o US Open e o Australian Open; o espanhol venceu duas vezes em Roland Garros e uma vez nos EUA e na Austrália.
A BBC apontou oito tenistas com potencial para desbancar a dupla em 2026. Além de Fonseca, Ben Shelton (EUA), Taylor Fritz (EUA), Jack Draper (GBR), Felix Auger-Aliassime (CAN), Novak Djokovic (SER), Alexander Zverev (ALE) e Jakub Mensik (TCH) foram citados.
A emissora apontou que João Fonseca é uma aposta para "fazer grandes coisas". No entanto, o texto aponta que o brasileiro ainda não é uma "obra acabada".