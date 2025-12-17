DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A segurança de Doha criou um hábito em Filipe Luís que gerou momentos de descompressão ao técnico do Flamengo antes da final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali. Após alguns treinos, o técnico dispensou o transporte disponível à delegação e voltou para a concentração correndo.

CERCA DE 10KM DE DISTÂNCIA

Os treinos do Rubro-Negro aconteceram no centro de treinamento Al Ersaal. Já o hotel onde o Fla está hospedado é o "The Plaza Doha". A distância é de cerca de 10km num trajeto que mescla ruas mais pacatas com largas avenidas.

Filipe Luís também tem o costume de correr com os jogadores no aquecimento no campo, antes dos treinos com bola. Além do gosto pelas atividades cardiovasculares, o treinador busca passar a mensagem aos seus atletas de que está integrado e participando de todos os processos.

Nos dias no Qatar, Filipe Luís tem se mostrado mais leve após toda a pressão da temporada e a meta cumprida de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar ciente do grande desafio diante do atual campeão europeu, o treinador demonstra confiança em seu grupo para buscar o título mundial.

"Eu acredito, transmito isso para os jogadores, mas não só por palavras. Eu penso que eles, meus jogadores, são os melhores. Sempre falei isso para eles, desde que assumi e vejo eles jogando. Esse grupo é capaz de tudo, de fazer história. Acredito neles e eles acreditam que é possível. Rivais nos colocaram em dificuldades, o PSG vai fazer isso, mas é importante sabermos jogar todas as fases do jogo para fazer uma partida perfeita e vencer", disse Filipe Luís.

JOGADORES TIVERAM DUAS "FOLGAS"

Durante o período em que o Flamengo esteve no Qatar, os jogadores tiveram duas quase folgas. Nestes dois dias - que aconteceram após as vitórias sobre Cruz Azul e Pyramids ? eles ganharam a manhã e a tarde livres para passear e ficar com suas famílias, com a determinação para que se reapresentassem na concentração na parte da noite.

Os principais destinos dos atletas foram os luxuosos shoppings de Doha, o passeio no deserto para andar de camelo e também o restaurante "Salt Bae", do chef Nusr-Et, famoso nas redes sociais por suas extravagâncias e desenvoltura para servir carnes, muitas delas folhadas à ouro.

"Fui lá e o restaurante é caro para cacete, mas vale a experiência (risos)", disse o zagueiro Léo Pereira.

FLA EM BUSCA DO BI MUNDIAL

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), contra o PSG, no estádio Ahmad Bin Ali, em Doha, no Qatar, pela final da Copa Intercontinental.

Antes de decidir o Mundial contra o campeão europeu, o Rubro-Negro precisou superar os mexicanos do Cruz Azul, por 2 a 1; e os egípcios do Pyramids, por 2 a 0.