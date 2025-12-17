SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Surf, agora sob a identidade Surf Brasil, divulgou o calendário oficial de competições para a temporada de 2026. São 11 eventos já confirmados, abrangendo oito estados do Nordeste ao Sul do país, com possibilidade de inclusão de novas etapas ao longo do ano.

A temporada terá início com a abertura do Surf Brasil Pro, marcada para os dias 21 de fevereiro a 1º de março, na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE).

Ao todo, serão quatro etapas do Surf Brasil Pro, que definem os títulos brasileiros profissionais e distribuem meio milhão de reais de premiação em cada evento.

As demais etapas estão previstas para Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina, totalizando dois milhões de reais em premiação já confirmada para a categoria - sendo R$ 50 mil para os campeões de cada etapa.

Além das etapas profissionais, o calendário inclui quatro eventos do Surf Brasil Base -três regionais e uma final nacional- que vão definir os campeões das categorias Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18.

Entre as novidades, a Confederação também organizará eventos no formato Festival de Surf, com disputas para as categorias Master, Parasurf, Longboard, SUP Surf e SUP Race.

De acordo com Paulo Moura, vice-presidente da Surf Brasil, o objetivo é oferecer um calendário robusto e sólido, com oportunidades e premiações relevantes para todas as categorias, mantendo o foco no desenvolvimento dos atletas e das federações estaduais.

"É um calendário robusto, sólido, com premiações de alta relevância para todas as categorias. E, firmamos o compromisso de trabalhar para termos mais etapas ainda inseridas nesse calendário. A Confederação está sempre atuando com foco principal no melhor para os atletas e as Federações e, a cada ano, a gente vai solidificando esse trabalho em prol do surf brasileiro", afirmou Moura.

CALENDÁRIO SURF BRASIL 2026

- 21/02 a 01/03: Surf Brasil Pro - Praia da Taíba, São Gonçalo do Amarante (CE)

- 12/03 a 15/03: Surf Brasil Base - Regional Norte/Nordeste, Barra de Camaratuba (PB)

- 18/04 a 26/04: Surf Brasil Master - Praia do Abaís, Estância (SE)

- 09/05 a 17/05: Surf Brasil Pro - Praia do Borete, Porto de Galinhas (PE)

- 20/05 a 24/05: Surf Brasil Parasurf - Praia do Borete, Porto de Galinhas (PE)

- 23/05 a 31/05: Surf Brasil Longboard / SUP Surf / SUP Race - local a definir

- 05/06 a 07/06: Surf Brasil Base - Regional Sudeste, Espírito Santo

- 18/07 a 26/07: Surf Brasil Pro - Praia de Itamambuca, Ubatuba (SP)

- 14/08 a 16/08: Surf Brasil Base - Regional Sul, Paraná

- 09/09 a 13/09: Surf Brasil Base - Final Nacional, Santa Catarina

- 07/11 a 15/11: Surf Brasil Pro - 4ª etapa, Santa Catarina