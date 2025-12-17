SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians terá a presença da Gaviões da Fiel na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena.

A autorização foi oficializada em portaria da Federação Paulista de Futebol (FPF) publicada na manhã desta quarta e que atende à recomendação do Ministério Público de São Paulo para suspender, em caráter excepcional, a restrição da torcida apenas para este jogo.

A Portaria FPF nº 224/2025 determina a suspensão temporária da punição que impedia o ingresso dos integrantes dos Gaviões com faixas, bandeiras e demais adereços que os identificam. O documento foi assinado po vice-presidente da entidade Mauro Silva.

No texto oficial, porém, a federação ressalta que a medida tem validade somente para a final da Copa do Brasil.

Apesar da organizada estar no estádio em um jogo decisivo, a liberação frustrou as expectativas da equipe jurídica que trabalhou pela revogação definitiva da sanção.

LIBERAÇÃO PONTUAL APÓS BATALHA JURÍDICA

A medida se deu após tratativas entre o departamento jurídico dos Gaviões, representantes do Ministério Público, autoridades policiais e a FPF, que alinhou a suspensão apenas para esta quarta-feira.

A ação foi uma resposta à importância do jogo e ao trabalho realizado, mas sem alterar a decisão de restrição que vigora até o fim de 2026.

O entendimento nos bastidores é de que a cooperação da Gaviões da Fiel foi decisiva para viabilizar a presença da organizada no jogo contra o Vasco. A torcida identificou internamente as pessoas envolvidas na confusão e encaminhou os nomes à Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), que realizou uma série de oitivas formais entre o último sábado e esta terça-feira.

Internamente, porém, a expectativa era de que esse movimento fosse suficiente para derrubar de forma definitiva a punição, o que não ocorreu.

A manutenção da sanção, ainda que com liberação pontual, gerou frustração e até revolta entre lideranças da torcida, que vão continuar as negociações para reverter definitivamente a sanção.

RELEMBRE A PUNIÇÃO

A restrição foi originalmente aplicada pela FPF em conjunto com recomendação do Ministério Público após um episódio de confronto entre membros da Gaviões e da Independente, do São Paulo, ocorrido no bairro do Bixiga, região central de SP.

A puniçõa determina que membros dos Gaviões da Fiel não poderiam entrar nas praças esportivas do Estado com artefatos, faixas e símbolos que os caracterizem até o final de 2026 -com exceções feitas aos jogo contra o Cruzeiro, no último domingo, pela semifinal da Copa do Brasil, e contra o Vasco, nesta quarta-feira, pela final da mesma competição.