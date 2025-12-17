SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o título da Copa Intercontinental conquistado nesta quarta-feira (17) sobre o Flamengo, o PSG (Paris Saint-Germain) sagrou-se campeão mundial pela primeira vez em sua história.
Neste ano, dois clubes celebraram a conquista de um título mundial --o time parisiense já havia ficado com o vice-campeonato da edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes, perdendo a decisão para o Chelsea.
Até 2017, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) reconhecia como campeões mundiais somente o Corinthians, pela vitória no Mundial de Clubes de 2000, e os times que venceram a Copa Intercontinental a partir de 2005, quando a própria entidade passou a organizar a competição.
A partir de então, uma decisão do conselho da Fifa passou a considerar como campeões mundiais todos os times que também venceram o duelo entre os campeões sul-americano e europeu, desde 1960 até 2004.
Com a decisão, a entidade estabeleceu que, no ano 2000, além do Corinthians, o Boca Juniors também foi campeão mundial, pela vitória na Copa Intercontinental sobre o Real Madrid.
Veja abaixo a lista completa de todos os clubes campeões mundiais chancelada pela Fifa
1960: Real Madrid (Espanha)
1961: Peñarol (Uruguai)
1962: Santos (Brasil)
1963: Santos (Brasil)
1964: Inter de Milão (Itália)
1965: Inter de Milão (Itália)
1966: Peñarol (Uruguai)
1967: Racing Club (Argentina)
1968: Estudiantes (Argentina)
1969: AC Milan (Itália)
1970: Feyenoord (Holanda)
1971: Nacional (Uruguai)
1972: Ajax (Holanda)
1973: Independiente (Argentina)
1974: Atlético Madrid (Espanha)
1975: N/A [partida não realizada: Bayern de Munique (Alemanha) x Independiente (Argentina)]
1976: Bayern de Munique (Alemanha)
1977: Boca Juniors (Argentina)
1978: N/A [partida não realizada: Boca Juniors (Argentina) x Liverpool (Inglaterra)]
1979: Olimpia (Paraguai)
1980: Nacional (Uruguai)
1981: Flamengo (Brasil)
1982: Peñarol (Uruguai)
1983: Grêmio (Brasil)
1984: Independiente (Argentina)
1985: Juventus (Itália)
1986: River Plate (Argentina)
1987: Porto (Portugal)
1988: Nacional (Uruguai)
1989: AC Milan (Itália)
1990: AC Milan (Itália)
1991: Estrela Vermelha (Iugoslávia)
1992: São Paulo (Brasil)
1993: São Paulo (Brasil)
1994: Vélez Sarsfield (Argentina)
1995: Ajax (Holanda)
1996: Juventus (Itália)
1997: Borussia Dortmund (Alemanha)
1998: Real Madrid (Espanha)
1999: Manchester United (Inglaterra)
2000: Corinthians (Brasil) - Campeonato Mundial de Clubes da Fifa
2000: Boca Juniors (Argentina) - Copa Intercontinental
2001: Bayern de Munique (Alemanha)
2002: Real Madrid (Espanha)
2003: Boca Juniors (Argentina)
2004: Porto (Portugal)
2005: São Paulo (Brasil)
2006: Internacional (Brasil)
2007: AC Milan (Itália)
2008: Manchester United (Inglaterra)
2009: Barcelona (Espanha)
2010: Inter de Milão (Itália)
2011: Barcelona (Espanha)
2012: Corinthians (Brasil)
2013: Bayern de Munique (Alemanha)
2014: Real Madrid (Espanha)
2015: Barcelona (Espanha)
2016: Real Madrid (Espanha)
2017: Real Madrid (Espanha)
2018: Real Madrid (Espanha)
2019: Liverpool (Inglaterra)
2020: Bayern de Munique (Alemanha)
2021: Chelsea (Inglaterra)
2022: Real Madrid (Espanha)
2023: Manchester City (Inglaterra)
2024: Real Madrid (Espanha)
2025: Chelsea (Inglaterra) - Copa do Mundo de Clubes da Fifa
2025: PSG (França) - Copa Intercontinental