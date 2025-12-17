SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o título da Copa Intercontinental conquistado nesta quarta-feira (17) sobre o Flamengo, o PSG (Paris Saint-Germain) sagrou-se campeão mundial pela primeira vez em sua história.

Neste ano, dois clubes celebraram a conquista de um título mundial --o time parisiense já havia ficado com o vice-campeonato da edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes, perdendo a decisão para o Chelsea.

Até 2017, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) reconhecia como campeões mundiais somente o Corinthians, pela vitória no Mundial de Clubes de 2000, e os times que venceram a Copa Intercontinental a partir de 2005, quando a própria entidade passou a organizar a competição.

A partir de então, uma decisão do conselho da Fifa passou a considerar como campeões mundiais todos os times que também venceram o duelo entre os campeões sul-americano e europeu, desde 1960 até 2004.

Com a decisão, a entidade estabeleceu que, no ano 2000, além do Corinthians, o Boca Juniors também foi campeão mundial, pela vitória na Copa Intercontinental sobre o Real Madrid.

Veja abaixo a lista completa de todos os clubes campeões mundiais chancelada pela Fifa

1960: Real Madrid (Espanha)

1961: Peñarol (Uruguai)

1962: Santos (Brasil)

1963: Santos (Brasil)

1964: Inter de Milão (Itália)

1965: Inter de Milão (Itália)

1966: Peñarol (Uruguai)

1967: Racing Club (Argentina)

1968: Estudiantes (Argentina)

1969: AC Milan (Itália)

1970: Feyenoord (Holanda)

1971: Nacional (Uruguai)

1972: Ajax (Holanda)

1973: Independiente (Argentina)

1974: Atlético Madrid (Espanha)

1975: N/A [partida não realizada: Bayern de Munique (Alemanha) x Independiente (Argentina)]

1976: Bayern de Munique (Alemanha)

1977: Boca Juniors (Argentina)

1978: N/A [partida não realizada: Boca Juniors (Argentina) x Liverpool (Inglaterra)]

1979: Olimpia (Paraguai)

1980: Nacional (Uruguai)

1981: Flamengo (Brasil)

1982: Peñarol (Uruguai)

1983: Grêmio (Brasil)

1984: Independiente (Argentina)

1985: Juventus (Itália)

1986: River Plate (Argentina)

1987: Porto (Portugal)

1988: Nacional (Uruguai)

1989: AC Milan (Itália)

1990: AC Milan (Itália)

1991: Estrela Vermelha (Iugoslávia)

1992: São Paulo (Brasil)

1993: São Paulo (Brasil)

1994: Vélez Sarsfield (Argentina)

1995: Ajax (Holanda)

1996: Juventus (Itália)

1997: Borussia Dortmund (Alemanha)

1998: Real Madrid (Espanha)

1999: Manchester United (Inglaterra)

2000: Corinthians (Brasil) - Campeonato Mundial de Clubes da Fifa

2000: Boca Juniors (Argentina) - Copa Intercontinental

2001: Bayern de Munique (Alemanha)

2002: Real Madrid (Espanha)

2003: Boca Juniors (Argentina)

2004: Porto (Portugal)

2005: São Paulo (Brasil)

2006: Internacional (Brasil)

2007: AC Milan (Itália)

2008: Manchester United (Inglaterra)

2009: Barcelona (Espanha)

2010: Inter de Milão (Itália)

2011: Barcelona (Espanha)

2012: Corinthians (Brasil)

2013: Bayern de Munique (Alemanha)

2014: Real Madrid (Espanha)

2015: Barcelona (Espanha)

2016: Real Madrid (Espanha)

2017: Real Madrid (Espanha)

2018: Real Madrid (Espanha)

2019: Liverpool (Inglaterra)

2020: Bayern de Munique (Alemanha)

2021: Chelsea (Inglaterra)

2022: Real Madrid (Espanha)

2023: Manchester City (Inglaterra)

2024: Real Madrid (Espanha)

2025: Chelsea (Inglaterra) - Copa do Mundo de Clubes da Fifa

2025: PSG (França) - Copa Intercontinental


