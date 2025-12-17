SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor do gol do Flamengo no tempo regulamentar da final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira (17), ao converter uma cobrança de pênalti, Jorginho destacou a importância da lucidez em lances na marca da cal. Na disputa de penalidades, o time carioca desperdiçou quatro chutes, e a equipe francesa ficou com o título.
"Dizem que o pênalti é só um chute, mas é um momento que exige muita lucidez. Infelizmente, não saímos com a vitória que era tão desejada, que queríamos tanto. Mas isso faz parte do futebol", afirmou o meia, que não participou da disputa das penalidades porque havia sido substituído.
Das cinco cobranças do Flamengo, apenas De la Cruz converteu. Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam nas defesas do goleiro Safonov.
"Pênalti, às vezes, precisa ter um pouco de sorte também. O goleiro deles foi muito bem, mas faz parte do futebol. Desta vez, não deu para nós", acrescentou Arrascaeta.
O placar da disputa terminou em 2 a 1 para o clube de Paris. Vitinha e Nuno Mendes marcaram os gols que definiram o título. Dembelé e Barcola também desperdiçaram.
Além de lamentar a derrota, os jogadores do Flamengo buscaram valorizar a temporada vitoriosa do clube, marcada pelas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.
"Nós jogamos de igual para igual, criamos muitas dificuldades para o PSG, e pênalti é loteria. Então, é enaltecer a temporada que fizemos -uma campanha muito prazerosa e brilhante, na qual ganhamos a Libertadores e o Campeonato Brasileiro- e sair daqui de cabeça erguida", afirmou Bruno Henrique.
Para o goleiro Rossi, que defendeu uma cobrança, no chute de Barcola, o cansaço talvez tenha pesado para os jogadores do Flamengo.
"É uma final de Copa do Mundo. Não posso falar mais que isso. Temos que parabenizar o goleiro deles. Defendeu quatro pênaltis. Tem emoções, tem a torcida, tem todo mundo. A perna cansada para caralho porque a gente correu e fez um grande jogo", disse o goleiro argentino.