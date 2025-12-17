DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Alegando "luto" pela derrota do Flamengo na Copa Intercontinental, o técnico Filipe Luís evitou cravar a renovação com o clube ?apesar de dizer que quer ficar.

"Sobre o futuro, estou ainda com o luto do jogo. Não depende só de mim. Espero que nos próximos dias se arrume", disse o treinador, na coletiva após a derrota nos pênaltis diante do PSG em Doha, no Qatar.

Uma das variáveis para Filipe Luís é o sonho admitido por ele de voltar a trabalhar na Europa. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que o Flamengo o deixa feliz.

"Meu contrato acaba agora aqui. Estamos em conversas para renovar. Todos sabem meu sonho de um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas neste momento, minha realidade é o Flamengo. Eles dão a vida por mim, pelo meu clube. Sinto que sou eu em campo quando vejo a minha equipe. Vamos ter as conversas com o presidente, com o Boto e vamos ver o que vai acontecer. No momento, não tenho mais a dizer", acrescentou o treinador.

Eu amo meu clube, amo estar aqui, espero que possa ficar aqui por muitos anos pela frente. Filipe Luís

Indagado sobre a análise da temporada na qual venceu quatro títulos ?Libertadores, Brasileirão, Supercopa e Carioca?, Filipe Luís deu nota 10.

O jogo desta quarta-feira (17) tem um valor sentimental. Mas é um jogo. Para mim, a temporada foi impecável. Nota 10.

A projeção do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, é resolver a renovação do técnico até o Natal.