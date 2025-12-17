A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta quarta-feira (17), o horário da decisão da Copinha Feminina. O confronto entre Flamengo e Grêmio será disputado a partir das 18h (horário de Brasília) do próximo sábado (20) no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

ANOTA NA AGENDA!

No próximo sábado, às 18h, diretamente da Mercado Livre Arena Pacaembu, Grêmio e Flamengo fazem a grande decisão da Copinha Feminina Sicredi. Quem vai levar a melhor?#CopinhaFemininaSicredi pic.twitter.com/Cj8U9o7krc Copinha (@Copinha) December 17, 2025

O duelo opõe times que alcançaram decisões importantes na base em 2025, mas ficaram com o vice. O Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro sub-20 para o Botafogo, enquanto o Grêmio foi superado pelo Corinthians na final do Brasileirão sub-17. Os dois jogos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil.

O Grêmio foi quem carimbou primeiro o lugar na decisão da Copinha. As Mosqueteiras venceram o Santos nos pênaltis, por 5 a 3, após as equipes empatarem sem gols no tempo normal, no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (Ceret).

A vitória gremista mantém um tabu da Copinha Feminina: nenhum clube paulista - apesar de o torneio ser realizado em São Paulo - conseguiu chegar à decisão. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.

Já o Flamengo terá a chance de manter outro tabu, que é o de apenas equipes cariocas conquistarem o torneio. A classificação à final veio com vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, de virada, no Canindé.

Tags:

Copinha Feminina | Esportes | flameng | futebol feminino | Grêmio