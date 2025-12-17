(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Osasco fora de casa por 81 a 80 nesta quarta (17) e chegou a sua terceira vitória seguida no NBB. O jogo não foi fácil e o time teve que virar o jogo após o time da casa ir para o intervalo vencendo.

Victão, do Corinthians, foi o cestinha do jogo com 22 pontos, sua maior pontuação na temporada. Também do alvinegro, Munford conseguiu um duplo-duplo, com 21 pontos e dez rebotes.

O resultado é muito importante para o Corinthians, que assume a quinta colocação e busca um confronto mais acessível na Copa Super 8. Por outro lado, o Osasco saiu da zona de classificação dos play-offs, ficando em 17º.

O próximo jogo do Timão é contra o líder Pinheiros, no Ginásio Henrique Vilaboim, enquanto o Osasco enfrentará o Pato Basquete, também fora de casa.

O JOGO

O time do Osasco começou melhor e ficou na frente nos primeiros momentos de jogo, mas não demorou para o alvinegro conseguir o empate em 8 a 8. Os times melhorar durante o período, o Corinthians começou a abrir vantagem, teve 19 a 15, mas depois levou a virada em 21 a 19. Superior no final do primeiro quarto, o Osasco fechou o período na frente com 24 a 19 no placar.

Atrás no placar, o time da capital paulista fez um ótimo primeiro minuto de segundo quarto e empatou em 24 a 24, mas logo o Osasco voltou a frente, fazendo 29 a 26. O jogo ficou muito movimentado nos primeiros minutos do período e os times empataram de novo em 32 a 32. A defesa corintiana começou a falhar e assim, os osasquenses abriram 42 a 35 e o técnico alvinegro pediu tempo. Na volta, o Corinthians melhorou e diminuiu para 45 a 43. Davaunta Thomas chegou a virar para 46 a 45, mas o cronômetro zerou no momento do arremesso e a cesta não valeu,

Na volta do intervalo, o Corinthians teve ótimos primeiros cinco minutos e virou para 55 a 52. Com mais de 20 pontos no terceiro quarto, o time alvinegro fechou o período com 64 a 57 no placar. Juntos, Davaunta Thomas e Munford somaram 18 pontos no período.

O domínio corintiano seguia e o time abriu 78 a 66, levando o Osasco a pedir tempo faltando três minutos para tentar surpreender o adversário na parte final. O time chegou perto e teve um ótimo final de jogo, ficando a apenas um ponto do Corinthians no placar final.