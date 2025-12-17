(UOL/FOLHAPRESS) - A reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, realizada na noite desta quarta-feira, no Salão Nobre do Morumbis, foi encerrada antes do previsto após uma tentativa de invasão protagonizada por torcedores do clube. Diante do ocorrido, a diretoria optou por encurtar o encontro por questões de segurança.

De acordo com relatos de pessoas presentes, um grupo de torcedores subiu a rampa do portão 17 do estádio e tentou acessar o salão onde os conselheiros estavam reunidos. O protesto contou com a presença de líderes da Torcida Independente, principal organizada do São Paulo. Durante a movimentação, foram entoados gritos de "Ão, ão, ão, bando de ladrão", além de pedidos pela saída do presidente Julio Casares, em um clima de forte tensão.

Com o avanço do protesto, a segurança interna do clube foi acionada e, diante do risco de confronto, a Polícia Militar também foi chamada para conter os ânimos e evitar possíveis agressões. A atuação das forças de segurança impediu o acesso dos torcedores ao Salão Nobre, mas o clima de instabilidade levou à interrupção das discussões.

Em razão do tumulto e da avaliação de risco, a condução da reunião foi interrompida, e o encontro acabou sendo encerrado de forma antecipada, sem a conclusão de todos os pontos previstos na pauta.

A reunião desta quarta-feira tinha como principal objetivo a discussão da proposta de execução orçamentária do São Paulo para 2026. Apesar do encerramento antecipado, a votação do orçamento foi mantida, mas de forma virtual. O processo de votação tem início às 22h desta quarta-feira e segue aberto até as 17h de quinta-feira, conforme o cronograma do Conselho Deliberativo.

O episódio expõe o momento de forte tensão política vivido pelo clube, em meio a debates internos e externos sobre a gestão do presidente Julio Casares. Na véspera da reunião, Casares se encontrou com líderes da chamada Coalizão em uma tentativa de acalmar os ânimos, recompor alianças e recuperar apoio político em meio ao cenário de instabilidade.