O Botafogo anunciou no início da noite desta quarta-feira (17) que o italiano Davide Ancelotti deixou o comando de sua equipe de futebol principal. Segundo nota do Alvinegro, a decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira.

O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após pic.twitter.com/odSXlMXdSc Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2025

Junto com o filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deixam o Botafogo o preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan. O clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros. A nova comissão técnica será anunciada em breve, diz a nota do time de General Severiano.

Adeus de Thiago Silva

Outra saída confirmada nesta quarta, mas no Fluminense, foi a do zagueiro Thiago Silva. Segundo nota do Tricolor das Laranjeiras, o jogador formalizou sua rescisão contratual com o clube.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube.



Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do pic.twitter.com/0wGG7P8ybg Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do Fluminense. Campeão da Copa do Brasil de 2007, o capitão soma 212 jogos e 19 gols vestindo a armadura tricolor, diz o comunicado do Fluminense.

