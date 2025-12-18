SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Vasco ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira, em São Paulo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Rayan até balançou as redes para o Cruz-maltino, mas o tento foi anulado por impedimento.

Após o apito final, o jovem atacante lamentou o gol anulado, mas mostrou confiança ao afirmar que marcará no jogo da volta.

"A gente teve chance de fazer o gol, eu fiz o gol, mas estava em impedimento. A gente teve chances de sair daqui com a vitória, mas domingo a nossa torcida batalha já chegou todos de Grécia, então a nossa torcida vai fazer uma festa linda, Deus quiser, vamos sair com a vitória e sair campeão de lá", disse Rayan, ao Amazon Prime.

"O Corinthians fecha bastante o meio. Procuramos jogar mais por fora nesta quinta-feira (18). Não saiu o gol, mas domingo vai sair e vamos sair campeões", complementou.

Rayan é um dos artilheiros do Vasco em 2025 e grande esperança de gols na final da Copa do Brasil. Ele já balançou as redes 20 vezes em 56 partidas.

O jogo de volta da final da Copa do Brasil será disputado neste domingo, às 18h, no Maracanã. Quem vencer leva o título, enquanto novo empate traz a decisão para os pênaltis.