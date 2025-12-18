SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As câmeras já flagraram goleiros usando "colas" em garrafas ou em papel para defender pênaltis de rivais. Algoz do Flamengo na Copa Intercontinental, o goleiro Matvey Safonov, do PSG, fez suas anotações em um local diferente: na toalha.

Safonov foi flagrado consultando anotações em uma toalha vermelha [veja vídeo abaixo]. Ele usou a "colinha" antes e durante as penalidades na final da competição.

Antes do início das penalidades, Safonov teve uma longa conversa com Borja Alvarez Buedo, preparador de goleiros do PSG. O treinador apresentava alguns cenários ao atleta russo.

Já na disputa, Safonov observava qual seria o próximo batedor do Fla de longe e, então, consultava a toalha.

Deu certo. O goleiro russo pegou quatro cobranças das cinco feitas pelo Flamengo. Ele parou Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo e só não conseguiu defender a batida de De La Cruz. Melhor para o PSG, que conquistou o título com a vitória por 2 a 1 nas penalidades, após 1 a 1 com bola rolando.

QUEM É SAFONOV?

Safonov tem 26 anos e nasceu em Krasnodar, na Rússia. Ele começou a carreira no time homônimo da sua cidade natal e depois se transferiu ao PSG.

O atleta chegou ao PSG para ser reserva de Donnarumma. A equipe francesa pagou 40 milhões de euros (cerca de R$ 253 milhões à época) para contratá-lo no meio do ano passado.

Safonov virou titular neste mês de dezembro. Com a saída de Donnarumma, o clube francês anunciou Chevalier, que chegou com o posto de titular, mas se lesionou pouco antes da Copa Intercontinental e vem se recuperando -foi reserva no duelo contra o Flamengo.

A presença de Safonov no elenco é motivo de polêmica. Isso porque o clube acertou a chegada do ucraniano Illia Zabarnyi neste ano. Com os dois países em guerra, os dois atletas são raramente relacionados juntos para os jogos.

Zabarnyi, inclusive, teria pedido para o clube não contar mais com Safonov como uma condição para se juntar ao time. A revelação foi feita por Denys Boyko, ex-goleiro que jogou com o atleta no Dínamo de Kiev.

Felizmente, Safonov não está jogando. E isso já é algo positivo. Falei com Illia e sei que ele pediu, como condição para se juntar ao PSG, que o russo não fizesse mais parte do clube. Infelizmente, nem tudo pode correr como esperado, como Illia espera. Essa pessoa tem um contrato que não pode ser rescindido. Denys Boyko, ao Football 360

Assim que Safonov virou titular, Zabarnyi chegou a ficar fora de alguns jogos. O PSG alegou que o zagueiro estava doente. Hoje, contra o Fla, o defensor ficou no banco de reservas. Eles atuaram apenas uma vez juntos, no duelo contra o Athletic Bilbao, pela Champions.

O goleiro do PSG nunca se posicionou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Diferentemente dele, Zabarnyi tem histórico de se manifestar contra o lado russo.

Safonov tem apenas 21 jogos disputados com a equipe do PSG. Fora isso, é titular da seleção russa, que não disputa competições oficiais por estar banida pela Fifa por causa da guerra.