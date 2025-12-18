SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do zagueiro Bruno Fuchs, e o defensor é atleta do Alviverde em definitivo. O novo vínculo é válido até 2029.

O Alviverde tinha uma opção de compra de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões a cotação atual) no contrato de empréstimo com o Atlético-MG, e optou pela permanência do zagueiro.

Fuchs chegou como um jogador para compor elenco, mas foi muito utilizado por Abel Ferreira. Ele fechou a temporada com 44 jogos, 31 como titular, e esteve no onze inicial da final da Copa Libertadores.

"Era uma meta pessoal durante o ano: mostrar serviço, ajudar o Palmeiras da melhor forma possível e permanecer aqui por muitos anos. Felizmente consegui e agora para 2026 espero que as nossas metas coletivas sejam alcançadas. É o que sonhamos, é meu objetivo também e estou muito feliz mesmo", disse Bruno Fuchs.

O jogador de 26 anos também foi utilizado como primeiro volante. A polivalência dos atletas é vista com bons olhos pela comissão técnica de Abel Ferreira.

O Atlético-MG recebeu Caio Paulista na troca por empréstimo de Fuchs, mas não vai ficar com o lateral-esquerdo. O Palmeiras procura um novo clube para o ex-São Paulo.