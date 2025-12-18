SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um levantamento do Observatório de Futebol do Centro Internacional para Estudos Esportivos (CIES) entre as principais ligas do mundo apontou que o zagueiro Gustavo Gómez é o atleta que jogou por mais tempo nos últimos cinco anos.

Gómez esteve em ação por 28.194 minutos desde 2021. Em número de partidas jogadas, o zagueiro é o segundo colocado, com 319 jogos; Bruno Fernandes, do Manchester United, entrou em campo 327 vezes.

Três jogadores do futebol brasileiro figuram no top-10 da lista. Além de Gómez, Junior Alonso, do Atlético-MG, e Marlon Freitas, do Botafogo, estão entre os atletas com mais minutos nos últimos cinco anos.

Companheiro de Gómez na seleção paraguaia, Junior Alonso foi quem mais jogou no último ano. O zagueiro do Galo esteve em campo por 6.036 minutos, em 70 partidas. Apenas Vitinha entrou em campo mais vezes, 72 vezes.

Levando-se em conta os goleiros, o Brasil também tem um representante no topo do ranking: Everson, do Atlético-MG. Ele esteve em campo por 29.973 minutos.

Outros dois goleiros somaram mais minutos que Gustavo Gómez no recorte desde 2021, ambos do futebol brasileiro. Weverton, companheiro de Palmeiras, jogou por 29.143 minutos, e Fábio, do Fluminense, que atuou por 28.938.

