SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco fez um jogo muito seguro defensivamente e foi premiado com a meta intacta diante do Corinthians, na última quarta-feira (17), no jogo de ida da final da Copa do Brasil. É a primeira vez que isso acontece em quase dois meses com a equipe de Fernando Diniz.

O Vasco disputou 42 jogos desde que Diniz assumiu a equipe. Foram 62 gols sofridos, média de 1,47 por partida, bem alta para os padrões do futebol brasileiro.

O time não sofreu grandes sustos no Brasileirão, mas teve sua meta vazada diversas vezes. O clube sofreu 60 gols na campanha, a terceira pior defesa, à frente apenas dos rebaixados Juventude e Sport.

Com Diniz, o Vasco teve apenas nove jogos sem sofrer gol. Apenas Fortaleza (duas vezes), Fluminense, Red Bull Bragantino, Melgar, CSA, Santos e Cruzeiro, além do Corinthians, não balançaram as redes vascaínas sob o comando de Fernando Diniz.

Ao não sofrer gols no jogo de ida da decisão, o Vasco ainda quebrou um jejum que durava quase dois meses. A última vez que o Vasco não havia sido vazado foi no dia 26 de outubro, em vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino.

Se quiser ser campeão, o Vasco de Diniz precisa manter a segurança defensiva, mas também pensar no ataque. Se o jogo de volta terminar com o mesmo placar da ida, a decisão será nos pênaltis.

A vitória, para qualquer um dos lados, garante o título. A bola rola às 18h deste domingo (21), no Maracanã.