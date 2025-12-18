SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No espaço de três dias, o Corinthians trocou o clima de festa pela tensão. A euforia da classificação na Neo Química Arena deu lugar a um ambiente de cobranças e nervosismo após o empate por 0 a 0 com o Vasco, no jogo de ida da final da Copa do Brasil.

O nervosismo contaminou o elenco durante os 90 minutos. Yuri Alberto e Matheuzinho discutiram em dois momentos distintos. A primeira batida de boca ocorreu aos 21 minutos do 2º tempo, instantes antes de uma cobrança de escanteio em que Barros cabeceou na trave. O desentendimento se repetiu logo após o apito final, evidenciando o estresse entre os atletas.

"Na verdade, a gente nunca vai deixar de se apoiar. Não é porque a gente discute que a gente vai deixar de se apoiar. A discussão faz parte do jogo. Ela é uma forma de chamar a atenção para que a gente melhore dentro do jogo. Faz parte. Quando as coisas não estão encaixando, a gente tenta de alguma forma puxar para cima. E foi isso que aconteceu. Ninguém ali vai brigar, nós somos muito unidos", disse Hugo Souza, na zona mista.

A tensão também se refletiu nas substituições e no comportamento da principal estrela do time. Memphis não escondeu a insatisfação ao ser substituído pelo jovem Dieguinho e deixou o campo visivelmente irritado com a decisão do técnico, gerando um mal-estar imediato no banco de reservas.

"Memphis saiu faltando 10 minutos, muito pensando em desgaste ainda maior dele, pelo que ele passou. Tem hora que precisamos pensar na frente. Se Memphis tivesse lesão, não o teríamos no domingo. Agora, ele vai ter 90 minutos para nos ajudar domingo", afirmou Dorival Júnior.

A escolha do técnico foi desaprovada pela arquibancada, que reagiu com vaias -principalmente pela manutenção de Yuri Alberto, que não teve bom desempenho no ataque.

O técnico Dorival Júnior protagonizou um momento de descontrole ao bater boca com um torcedor na saída do gramado. Incomodado com as cobranças vindas da arquibancada, o treinador retrucou com ofensas antes de se dirigir ao vestiário. Depois, o técnico se explicou.

"Tenho respeito pelos torcedores e entendo todo momento. Esse rapaz com frequência faz a mesma coisa. Hoje precisava ouvir de alguém uma resposta. É o mesmo que frequenta aquele setor e sempre faz isso. Tem direito de falar o que quiser. Sendo ofensivo como foi, ele vai ouvir. Ninguém tem sangue de barata", declarou Dorival.

Com o resultado ruim em casa e os ânimos acirrados, o Corinthians agora precisa reorganizar o ambiente interno para o jogo decisivo. A definição do título da Copa do Brasil acontecerá no próximo domingo (21), às 18h, no Maracanã.