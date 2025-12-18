SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem tratativas bem avançadas pela saída de Giuliano Galoppo e contratações em definitivo de Gonzalo Tapia e Enzo Díaz com o River Plate.

Como a reportagem apurou, o acordo ainda depende de ajustes finais, mas há otimismo das partes após novas conversas nos últimos dias.

Existe uma possibilidade do São Paulo negociar parte da porcentagem de direitos econômicos de Galoppo para a finalização dos termos. O clube é dono de 100% dos direitos do argentino.

Galoppo está emprestado ao River Plate e tinha meta contratual de atuar por 45 minutos em 50% das partidas do clube na temporada. O clube portenho pagaria quase R$ 20 milhões por 60% dos direitos.

Ele ficou a cinco minutos de atingir a cláusula na última partida e, com isso, retornaria ao Morumbis ao fim do ano.

Desde o fim de outubro, o clube negocia com o River uma solução definitiva, já ciente de que a minutagem não deveria ser alcançada.

SURPRESAS

Do outro lado, Enzo Díaz se firmou como uma grata surpresa no São Paulo ao longo da temporada. Emprestado, o lateral-esquerdo atingiu a meta de atuar em 50% dos jogos da equipe e já tem a permanência automática garantida.

O São Paulo exerceria a opção de compra prevista em contrato e pagaria aproximadamente R$ 11 milhões por 60% do jogador. Enzo ficou fora do fim da temporada por uma cirurgia de hérnia inguinal, mas segue nos planos do clube.

Tapia é o terceiro nome envolvido na negociação e também ganhou espaço na reta final. O atacante tem contrato até o meio de 2026 e uma opção de compra fixada em cerca de R$ 13 milhões.