DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo embarcou às 4h30 (de Brasília) de volta ao Rio de Janeiro após ficar com o vice-campeonato da Copa Intercontinental em jogo emocionante contra o PSG. E enquanto os jogadores desfrutarão de férias, a diretoria tem pendências a resolver com Filipe Luís, com os atletas que estão para sair e com seu importante dirigente: José Boto.
Diretor de futebol do Flamengo, o português preferiu não confirmar sua permanência no clube. Ele tem contrato até o fim deste ano.
"Sobre o futuro, nos primeiros dias de 2026 eu estarei no Rio. Agora eu vou descansar, todos nós precisamos descansar um pouco. Eu vou pra Portugal amanhã descansar um pouquinho, sempre com o telefone ligado para continuarmos a trabalhar e reforçar essa equipe que é muito boa", disse Boto.
FILIPE LUÍS DIZ QUE TERÁ REUNIÃO SOBRE RENOVAÇÃO
O técnico Filipe Luís, por sua vez, declarou que terá uma reunião com a diretoria hoje para conversar sobre uma possível renovação. Ele também preferiu não garantir que fica. A reportagem apurou que ele irá passar uns dias de férias na Espanha, onde morou por 13 anos.
"Meu contrato acaba agora aqui. Estamos em conversas para renovar. Todos sabem meu sonho de um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas neste momento, minha realidade é o Flamengo. Eles dão a vida por mim, pelo meu clube. Sinto que sou eu em campo quando vejo a minha equipe. Vamos ter as conversas com o presidente, com o Boto e vamos ver o que vai acontecer. No momento, não tenho mais a dizer. Eu amo meu clube, amo estar aqui, espero que possa ficar aqui por muitos anos pela frente", afirmou Filipe Luís.
BUSCA POR GOLEIRO, ZAGUEIRO E ATACANTES
O Flamengo já tem definida suas prioridades no mercado para 2026: um goleiro, um zagueiro e atacantes.
No gol, Matheus Cunha está de saída para o Cruzeiro. Por isso, o clube busca uma "sombra" para Rossi. O plano A é Gabriel Brazão, do Santos, mas o clube paulista promete fazer jogo duro e coloca cifras altas. Outra possibilidade é Pedro Morisco, do Coritiba.
Na zaga, o Flamengo já sinalizou oferta ao Internacional por Vitão, mas as conversas estagnaram com a disputa da Copa Intercontinental. Outros nomes estão sendo avaliados.
O Flamengo também busca um atacante com mais características de "9", além de pontas para as possíveis saídas na posição.
BARCA DO FLAMENGO
Em relação ao elenco, o Flamengo definirá a barca a zarpar do Ninho do Urubu. O atacante Juninho, por exemplo, tem negociações avançadas com o Pumas, do México. Durante o Mundial, porém, o jogador preferiu não comentar o assunto, assim como José Boto.
Outro que deve deixar o clube é o também atacante Michael. O jogador foi para o "fim da fila" no setor e desperta o interesse de equipes do Brasil e do Oriente Médio.
Ainda no ataque, outro que pode sair é Everton Cebolinha. Apesar de ter ganho espaço nesta reta final, ele manifestou publicamente o desejo de ter mais minutos em campo em 2026.