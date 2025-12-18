SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo foi vice-campeão da Copa Intercontinental, após derrota nos pênaltis para o PSG. A atuação foi digna e se equipara a outros brasileiros que disputaram o torneio, embora ainda fique abaixo do time de 2019, comandado por Jorge Jesus.

A exibição do clube carioca na final do Mundial foi na média, em comparações. Palmeiras de 2021, Corinthians de 2012, Grêmio de 2017, Fluminense de 2023, além do próprio Flamengo em 2019, foram os escolhidos.

Por esse lado, o time que tinha Jorge Jesus como técnico levou a melhor sobre o de Filipe Luís. Em 2025, o Flamengo teve menos posse de bola (37,5% a 52%), finalizações (12 a 14) e escanteios (3 a 5). Só houve empate no quesito chutes ao gol.

No geral, o Flamengo deste ano foi superior ao Fluminense (2023) e ao Grêmio (2017). Sem finalizar no alvo ou conseguir escanteios, o time gaúcho teve a pior atuação entre os analisados nas estatísticas.

Com o Palmeiras, a disputa foi parelha. O Flamengo levou vantagem na posse de bola, mas perdeu nas finalizações ao gol. Chutes totais e escanteios ficaram empatados.

Além do Flamengo de 2019, só o Corinthians, último sul-americano a vencer o Mundial de Clubes, foi melhor. O clube paulista teve mais posse de bola (37,5% a 50%) e escanteios (3 a 4). Perdeu em finalizações totais e empatou nos chutes ao gol.

PSG FAZ JOGO DOMINANTE

As comparações da equipe francesa foram bem mais favoráveis que as do Flamengo. Manchester City de 2023, Liverpool de 2019, Chelsea de 2012 e 2021, além do Real Madrid de 2017, foram analisados.

O PSG teve o maior número de finalizações (23) entre os citados, mais chutes no alvo (9) e escanteios (10). Só ficou atrás do Chelsea de 2021 no quesito posse de bola.

Os números mostram que a atuação do PSG foi bem mais dominante, mas esbarrou em um Flamengo valente. Os franceses conquistaram ontem seu primeiro título do Mundial de Clubes ao ganhar do Flamengo nos pênaltis.