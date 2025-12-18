PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Viralizou nas redes sociais uma imagem da suposta "cola" usada pelo goleiro russo Matvei Safonov para defender quatro pênaltis contra o Flamengo, na final da Copa Intercontinental, vencida pelo PSG na última quarta-feira (17), em Doha.

A cola é uma folha de papel em cima de uma toalha avermelhada, que teria sido colocada por Safonov ao lado da baliza onde foi realizada a disputa decisiva de pênaltis, vencida pelo PSG por 2 a 1, após empate por um gol no tempo regulamentar e na prorrogação.

De fato, antes da cobrança de pênaltis, imagens da transmissão oficial mostraram Safonov estudando uma cola em um papel dentro de uma toalha, com ajuda de um membro da comissão técnica do time francês.

Das cinco cobranças rubro-negras, Safonov não defendeu apenas a primeira, de De la Cruz. Depois, ele pegou os chutes de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Chamou a atenção dos analistas a precisão dos saltos de Safonov, comentada até pelo técnico do Flamengo, Filipe Luís, após o jogo. "Parece que viu nosso treino", disse.

Na folha, aparecem nomes e fotos dos jogadores rubro-negros, o pé com que chutam e a suposta área do gol mais provável de suas cobranças.

As imagens foram postadas no Instagram na conta de Mohamed Elhosary, que se apresenta como membro da Associação Internacional da Imprensa Esportiva e do Sindicato de Jornalistas do Egito. Em sua conta ele postou fotos e vídeos de PSG x Flamengo e de outros jogos recentes no Qatar pela Copa Árabe, torneio de seleções organizado pela Fifa disputado simultaneamente à Copa Intercontinental.

Elhosary também postou um vídeo em que Safonov consulta a folha de papel enrolada na toalha, onde alguns nomes de jogadores do Flamengo aparecem riscados, supostamente os que já haviam sido substituídos durante o jogo, entre eles Arrascaeta e Jorginho, os melhores cobradores do time brasileiro.

A mesma conta postou outro vídeo em que Safonov parece, após o jogo, pedir a um oficial que pegue sua toalha ao pé da trave onde defendeu as cobranças. Na sequência do vídeo, a toalha é entregue a uma pessoa com uniforme de funcionário do PSG.