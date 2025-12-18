SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A LNB (Liga Nacional de Basquete) anunciou nesta quarta (17), as seis equipes que estarão na Liga Ouro 2026, com vaga no NBB para o campeão. O destaque ficou para a entrada do Fluminense.

O estado com mais participantes é Santa Catarina, com dois times, o Basket Joaçaba e o Brusque Basquete. Além deles e do tricolor carioca, estão o Basquete Tatuí (SP), Instituto Viva Vida/Cetaf (ES) e o Contagem América Towers (MG).

O torneio será realizado entre fevereiro e maio do próximo ano e dará ao vencedor a oportunidade de pleitear uma vaga no NBB, desde que em acordo com os critérios técnicos, estruturais e financeiros exigidos pela liga.

Os finalistas da competição deste ano, Osasco e Cruzeiro, subiram para o NBB e os dois últimos da fase de classificação da elite serão rebaixados para a Liga Ouro, competindo na edição de 2026/27, prevista pra novembro de 2026.

O formato de disputa da próxima edição ainda será discutido com as equipes.

O presidente da LNB, Rodrigo Franco Montoro falou da força que a competição vem ganhando.

"A Liga Ouro chega à sua edição de 2026 ainda mais forte e estruturada, consolidando-se como a principal porta de entrada para o NBB CAIXA, que pela primeira vez tem o sistema de rebaixamento. A cada ano, o torneio se torna mais competitivo, com clubes mais organizados e comprometidos com o desenvolvimento do basquete brasileiro. Esse fortalecimento mostra o amadurecimento do nosso ecossistema e o quanto estamos conseguindo ampliar as oportunidades para novos talentos e projetos esportivos em todo o país", afirma nota.