SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lista era longa, mas deu tudo certo para o Corinthians. Dos oito pendurados, nenhum recebeu amarelo no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (17), ou seja, Dorival Júnior não terá suspensos na decisão de domingo.

Os pendurados causavam grande preocupação para o Corinthians na final da Copa do Brasil. Ao todo, oito jogadores estavam na lista e poderiam perder o jogo de volta.

Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho não receberam cartão amarelo. Por isso, estão liberados para a decisão.

Os únicos do Corinthians a serem advertidos foram Raniele e Vitinho. A lista, como mencionado, tinha titulares fundamentais como Hugo Souza e Rodrigo Garro.

O Vasco também não terá suspensos no jogo de volta. Vegetti era o único pendurado em campo, já que Lucas Piton está entregue ao departamento médico. O Pirata passou ileso.

É importante destacar que, caso sejam advertidos no jogo de volta, os jogadores terão que cumprir suspensão no primeiro jogo de competições CBF que disputarem.

O jogo de volta da final da Copa do Brasil será disputado no domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Com o empate sem gols na ida, quem vencer leva o título.