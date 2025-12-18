SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terminou sua jornada em 2025 com derrota para o PSG, nos pênaltis, na final da Copa Intercontinental. Mesmo com o revés, o Flamengo chegou a valores muito expressivos em premiações na temporada. São mais de R$ 400 milhões.

Neste ano, o Flamengo conquistou quatro títulos: o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

A Fifa também entregou troféus para as conquistas na Copa Intercontinental, como o Dérbi das Américas e a Copa Challenger. No Mundial, o Flamengo embolsou R$ 21,6 milhões.

Dentre as outras competições citadas, apenas o Estadual não rendeu premiações. O Campeonato Carioca paga apenas os direitos de transmissão entre os clubes.

Na Copa do Brasil, única eliminação precoce de 2025, o Flamengo faturou pouco. O clube carioca esteve na final das últimas três edições, mas caiu nas oitavas de final na atual, para o Atlético-MG. Por isso, ganhou apenas R$ 5,9 milhões.

Entre Brasileirão, Supercopa do Brasil e Libertadores, o Flamengo conseguiu R$ 243,2 milhões. A premiação da liga nacional ainda não foi confirmada oficialmente, mas a reportagem apurou que o clube carioca embolsará R$ 53,6 milhões.

A Copa do Mundo de Clubes também representou boa parcela do montante: R$ 149,8 milhões. O clube carioca foi eliminado nas oitavas de final, para o Bayern de Munique.

No total, o Flamengo recebeu R$ 420,5 milhões em prêmios nesta temporada. O valor é maior do que as duas últimas temporadas juntas.

VEJA TODAS AS PREMIAÇÕES

- Supercopa do Brasil - R$ 11,4 milhões

- Campeonato Carioca - Sem premiação

- Copa do Brasil - R$ 5,9 milhões

- Copa do Mundo de Clubes - R$ 149,8 milhões

- Campeonato Brasileiro - R$ 53,6 milhões

- Copa Libertadores - R$ 178,8 milhões

- Copa Intercontinental - R$ 21,6 milhões