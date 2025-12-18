SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Bahia já conhecem seus adversários na pré-Libertadores. Os cariocas enfrentam um representante ainda não definido da Bolívia, enquanto os baianos encaram o O'Higgins, do Chile.

Se o Bahia passar para a terceira fase, enfrenta o vencedor do jogo C2: E1 (Representante da Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)) x Deportes Tolima (COL).

Se o Botafogo avançar à terceira fase, encara o vencedor do jogo C4: Representante do Equador x Argentinos Juniors (ARG).

Foram três fases preliminares sorteadas. Os brasileiros, no entanto, entraram na disputa a partir da segunda fase.

Como estavam entre os melhores no ranking da Conmebol, Botafogo (19ª) e Bahia (63º) ficaram no pote 1 só poderiam enfrentar adversários do pote dois. No segundo pote estavam as equipes piores ranqueadas e aquelas que vão disputar a primeira fase.

A Pré-Libertadores começa em 4 de fevereiro e termina em 11 de março. Apenas quatro equipes se classificam para a fase de grupos, que terá seu sorteio em 18 de março.

Os brasileiros já garantidos nos grupos são Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Corinthians e Vasco duelam, na Copa do Brasil, pela última vaga brasileira na fase de grupos.

Oito times avançam à terceira fase da pré-Libertadores e garantem, no mínimo, participação na Copa Sul-Americana, em caso de derrota.

Veja como ficaram os confrontos.

PRIMEIRA FASE

E1 - Representante Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)

E2 - Juventud (URU) x Universidad Católica (EQU)

E3 - 2 de mayo (PAR) x Alianza Lima (PER)

SEGUNDA FASE

C1 - Vencedor de E2 x Guaraní (PAR)

C2 - Vencedor de E1 x Deportes Tolima (COL)

C3 - Vencedor de E3 x Sporting Cristal (PER)

C4 - Representante Equador x Argentinos Juniors (ARG)

C5 - Representante Bolívia x Botafogo

C6 - Carabobo (VEN) x Huachipato (CHL)

C7 - O'Higgins (CHL) x Bahia

C8 - Liverpool (URU) x Independiente Medellín (COL)

TERCEIRA FASE

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5