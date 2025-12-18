SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Marcelo Lomba completa 39 anos nesta quinta-feira (18) e ganhou um presente de aniversário: a renovação de contrato com o Palmeiras até o fim do ano que vem.

O QUE ACONTECEU

Lomba comunicou ao Palmeiras que aceitou a oferta para renovar seu contrato com o clube por mais uma temporada. O clube decidiu fazer a oferta no início da semana passada e aguardava uma resposta positiva do atleta.

O jogador é visto como um atleta exemplar e com voz ativa dentro do vestiário, mesmo com pouco tempo em campo. Lomba está no Alviverde desde 2021 e só atuou em 28 jogos.

Além disso, na avaliação da comissão técnica, ele sempre performou bem quando precisou ser utilizado.

Marcelo Lomba é a terceira opção para o gol do Palmeiras. Carlos Miguel, Weverton e Aranha são as outras opções de Abel Ferreira.