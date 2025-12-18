(UOL/FOLHAPRESS) - Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o ex-jogador do Fluminense Mario Pineida foi assassinado a tiros na última quarta-feira (17), em Guayaquil, no Equador, aos 33 anos.

Pineida foi morto em um açougue no bairro Samanes por dois homens que chegaram disparando. Além do jogador, sua esposa também foi morta, enquanto a mãe do atleta ficou ferida.

O crime aconteceu por volta das 16h no horário local (18h no horário de Brasília). Segundo o jornal El Universo, um suspeito foi detido até o momento.

Pineida era lateral-esquerdo e defendia o Barcelona de Guayaquil. O clube equatoriano chegou a oferecer seu estádio para que fosse realizado o funeral, mas a família preferiu privacidade.

O jogador teve uma passagem pelo Fluminense em 2022, e venceu um Campeonato Carioca com o Tricolor das Laranjeiras. O Flu lamentou sua morte nas redes sociais.

O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos? pic.twitter.com/c4H19edKHm

Tirando o clube carioca, ele fez toda sua carreira no Equador. Pineida chegou a defender sua seleção em 9 oportunidades.