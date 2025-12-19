Paulo Pezzolano é o novo comandante colorado!Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 18, 2025
O uruguaio de 42 anos assina contrato com o Clube do Povo até dezembro de 2026. No Brasil, o treinador já trabalhou no Cruzeiro, além de experiências no futebol espanhol e inglês.
Seja bem-vindo, !
Pezzolano acumula experiência internacional ao longo de sua trajetória. No futebol brasileiro, comandou o Cruzeiro na temporada de 2022, liderando a equipe na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro, com acesso antecipado à elite nacional. Na Europa, esteve à frente do Real Valladolid, da Espanha, onde obteve o acesso à LaLiga na temporada 2022/23, além de passagem recente pelo Watford FC, da Inglaterra. Antes disso, trabalhou no México e despontou no futebol uruguaio, com a conquista do título Intermedio com o Liverpool, disse o Internacional em nota.
Outra equipe a anunciar um novo comandante é o Remo, que em 2025 garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano de 2026 o Leão será dirigido pelo colombiano Juan Carlos Osório.
O experiente, Juan Carlos Osório de 64 anos é o novo técnico do Clube do Remo!Clube do Remo (@ClubeDoRemo) December 18, 2025
No currículo, uma Copa do Mundo com a seleção mexicana em 2018.
Seu último Clube foi o Tijuana-MEX. No Brasil trabalhou pelo Athletico-PR e São Paulo.
