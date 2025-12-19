SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Laura Crane, de 30 anos, ameaça o recorde de maior onda já surfada por uma surfista, estabelecido por Maya Gabeira, em 2020. A britânica enfrentou uma onda gigantesca na região de Nazaré, em Portugal.

A ondulação foi surfada durante o Nazaré Big Wave e registrada em vídeo, que está sendo analisado pela comissão do Guinness Book of World Records.

Se for confirmada, a onda superará os 22,4 metros surfados por Gabeira há cinco anos, também em Nazaré. O recorde parecia intocável desde que foi estabelecido.

"É simplesmente insano, uma experiência totalmente transcendental. Você se move muito rápido e precisa confiar no treinamento, no corpo, na mente e no oceano. Fiz o máximo para não entrar em pânico", disse Laura Crane, ao The Times.

A região de Nazaré é conhecida por produzir as maiores ondas do mundo. Apesar da beleza, o cenário é considerado um dos mais perigosos do mundo, e o surfe só é realizado via "tow-in", ou seja, com jet-ski.

Diversos acidentes já aconteceram no local, como o da própria Maya Gabeira, em 2013. No início deste mês, Carlos Burle, também brasileiro, precisou ser socorrido durante sessão de ondas gigantes.