SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou nesta sexta-feira (19) as datas dos próximos jogos da seleção brasileira: 26 de março, contra a França, e 31 de março, contra a Croácia.

Os dois amistosos serão disputados nos Estados Unidos. Contra a França, o Brasil jogará em Boston, no Gillete Stadium. O duelo contra a Croácia será em Orlando, no Camping World Stadium.

Estes não serão os últimos jogos da seleção brasileira antes da Copa. A seleção ainda terá amistosos em junho, antes do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo. A seleção vai enfrentar na primeira fase o Marrocos, o Haiti e a Escócia.

