SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate sem gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil traz um dilema para o Corinthians. Dorival Júnior e companhia precisarão contrariar as estatísticas para levantarem a taça.
RESULTADO COMPLICADO
Não perdeu, mas o empate também não foi bom para o Timão. O clube paulista não conseguiu fazer o resultado na Neo Química Arena e, agora, precisa vencer no Maracanã se quiser ser campeão.
A tarefa é tão difícil quanto parece. 14 finais de Copa do Brasil tiveram um empate no jogo de ida e, em nove delas, o clube que fez o jogo de volta em casa se sagrou campeão.
O próprio Corinthians já sofreu com esses números. Em 2022, o Alvinegro também empatou sem gols na ida, em Itaquera, e viu o título escapar nos pênaltis contra o Flamengo, no Maracanã.
O jeito é se inspirar nos cinco clubes que conseguiram a façanha. São eles: Cruzeiro (1996), Grêmio (1997 e 2001), Santo André (2004) e Fluminense (2007).
Grêmio e Santo André ainda compartilham da similaridade de terem sido campeões no Maracanã como visitantes. O Flamengo foi o vice em ambas as oportunidades, e o Tricolor Gaúcho também empatou por 0 a 0 na ida.
Se conseguir o feito, o Corinthians ainda vai poder vingar o que sentiu na pele. Em 2001, o Grêmio venceu o Timão em São Paulo por 3 a 1 após empate na ida, em Porto Alegre, e foi campeão.
RELEMBRE OS RESULTADOS CITADOS NA COPA DO BRASIL
Grêmio 0 x 0 Sport - 1989
Grêmio 1 x 1 Criciúma - 1991
Grêmio 0 x 0 Cruzeiro - 1993
Ceará 0 x 0 Grêmio - 1994
Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras - 1996
Grêmio 0 x 0 Flamengo - 1997
São Paulo 0 x 0 Cruzeiro - 2000
Grêmio 2 x 2 Corinthians - 2001
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - 2003
Santo André 2 x 2 Flamengo - 2004
Fluminense 1 x 1 Figueirense - 2007
Athletico 1 x 1 Flamengo - 2013
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - 2017
Corinthians 0 x 0 Flamengo - 2022