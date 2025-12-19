SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate sem gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil traz um dilema para o Corinthians. Dorival Júnior e companhia precisarão contrariar as estatísticas para levantarem a taça.

RESULTADO COMPLICADO

Não perdeu, mas o empate também não foi bom para o Timão. O clube paulista não conseguiu fazer o resultado na Neo Química Arena e, agora, precisa vencer no Maracanã se quiser ser campeão.

A tarefa é tão difícil quanto parece. 14 finais de Copa do Brasil tiveram um empate no jogo de ida e, em nove delas, o clube que fez o jogo de volta em casa se sagrou campeão.

O próprio Corinthians já sofreu com esses números. Em 2022, o Alvinegro também empatou sem gols na ida, em Itaquera, e viu o título escapar nos pênaltis contra o Flamengo, no Maracanã.

O jeito é se inspirar nos cinco clubes que conseguiram a façanha. São eles: Cruzeiro (1996), Grêmio (1997 e 2001), Santo André (2004) e Fluminense (2007).

Grêmio e Santo André ainda compartilham da similaridade de terem sido campeões no Maracanã como visitantes. O Flamengo foi o vice em ambas as oportunidades, e o Tricolor Gaúcho também empatou por 0 a 0 na ida.

Se conseguir o feito, o Corinthians ainda vai poder vingar o que sentiu na pele. Em 2001, o Grêmio venceu o Timão em São Paulo por 3 a 1 após empate na ida, em Porto Alegre, e foi campeão.

RELEMBRE OS RESULTADOS CITADOS NA COPA DO BRASIL

Grêmio 0 x 0 Sport - 1989

Grêmio 1 x 1 Criciúma - 1991

Grêmio 0 x 0 Cruzeiro - 1993

Ceará 0 x 0 Grêmio - 1994

Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras - 1996

Grêmio 0 x 0 Flamengo - 1997

São Paulo 0 x 0 Cruzeiro - 2000

Grêmio 2 x 2 Corinthians - 2001

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - 2003

Santo André 2 x 2 Flamengo - 2004

Fluminense 1 x 1 Figueirense - 2007

Athletico 1 x 1 Flamengo - 2013

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - 2017

Corinthians 0 x 0 Flamengo - 2022