(UOL/FOLHAPRESS) - Danielzinho é oficialmente o novo jogador do São Paulo.

O clube anunciou sua primeira contratação para 2026 na manhã desta sexta-feira. O UOL já havia reportado o acerto na última semana, quando as partes entraram em um acordo verbal.

Danielzinho tem 31 anos e assinará contrato de dois anos com uma cláusula de opção de extensão até 2028. Para ativá-la, o meia precisará ir a campo por um número pré-determinado de partidas na temporada 2027.

REFORMULAÇÃO DE ELENCO

O meio-campista chega com o intuito de oferecer mais profundidade de elenco ao técnico Hernán Crespo na posição de Marcos Antônio, que foi um dos melhores jogadores do Tricolor em 2025.

O ex-Lazio, porém, foi baixa em partidas importantes por causa de lesão e teve ausência muito sentida. Uma peça de apoio, portanto, passou a ser prioridade, assim como nomes que esbanjassem um histórico baixo de lesões, em meio a uma crise no departamento médico durante todo o ano.

O Tricolor planeja ir ao mercado por reforços mais jovens e 'com saúde' nesta janela. Em crise financeira, o time procurará oportunidades de mercado ?jogadores livres de contrato ou que possam vir por empréstimo?, sem arriscar em nomes de grife.

Danielzinho atuou em 49 jogos pelo Mirassol nesta temporada e foi peça importante da surpreendente campanha do clube rumo à Libertadores. Em 2024, foi a campo por 50 partidas.