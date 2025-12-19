(UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro russo Safonov, que brilhou na disputa de pênaltis da final do Mundial de Clubes, contra o Flamengo, sofreu uma fratura na mão esquerda durante a partida.

O técnico Luis Enrique disse que a comissão técnica não sabe bem em que momento a lesão aconteceu, mas que pode ter sido durante as penalidades. Em entrevista coletiva, o treinador do PSG citou um lance "esquisito" na terceira cobrança, a de Pedro, que pode ter gerado a contusão.

Não consigo explicar. O jogador não sabe como aconteceu. Acreditamos que tenha sido no terceiro pênalti, quando ele fez um movimento 'esquisito'. Ele sofreu uma fratura e defendeu os dois últimos pênaltis mesmo assim. A adrenalina é tão forte quando os jogadores estão no calor do jogo, que acho que ele conseguiu defender o pênalti sem sentir dor.Luis Enrique

O PSG não informou se a lesão foi durante a decisão, em que o goleiro defendeu quatro penalidades máximas, garantindo a vitória da equipe francesa na competição internacional.

Com a lesão, Safonov desfalca os parisienses por cerca de um mês. O PSG informou que ele será submetido a novos exames após o período.

Além de Safonov, o PSG informou que Lee Kang-In sofreu uma lesão muscular contra o Flamengo e vai desfalcar o time por várias semanas.