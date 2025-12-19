(UOL/FOLHAPRESS) - Nove brasileiros entraram na lista dos 100 melhores jogadores do mundo do jornal britânico The Guardian, sendo Raphinha, do Barcelona (ESP), o mais bem posicionado, em oitavo.

O QUE ACONTECEU

O periódico divulgou as últimas posições ao longo da semana e completou o ranking nesta sexta-feira (19). Arrascaeta, em 87º, foi o único jogador atuando no Brasil a figurar na lista.

Além de Raphinha, apenas Vinícius Junior (22º), do Real Madrid (ESP), e Gabriel Magalhães (29º), do Arsenal (ING), representaram o Brasil entre os 30 melhores.

Ousmane Dembélé, do PSG, também foi eleito o melhor do mundo pelos britânicos, assim como na premiação do Fifa The Best. Lamine Yamal, do Barcelona ficou em segundo, também como na premiação da entidade máxima do futebol

A principal mudança em relação ao The Best foi a inclusão de Vitinha no top-3. O meio-campista do PSG foi apenas o sétimo no prêmio da Fifa.

Em 2024, sete brasileiros entraram na lista, e nenhum jogador atuando no país. Vini, Raphinha, Gabriel Magalhães e Alisson foram mencionados novamente em 2025, enquanto Rodrygo, Ederson e Savinho não entraram no top-100 de 2025.

CONFIRA O TOP-10 E OS BRASILEIROS:

Ousmane Dembelé (FRA) - PSG (FRA)

Lamine Yamal (ESP) - Barcelona (ESP)

Vitinha (POR) - PSG (FRA)

Mbappé (FRA) - Real Madrid (ESP)

Harry Kane (ING) - Bayern de Munique (ALE)

Erling Haaland (NOR) - Manchester City (ING)

Achraf Hakimi (MAR) - PSG (FRA)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Mohamed Salah (EGI) - Liverpool (ING)

Pedri (ESP) - Barcelona (ESP)

22 - Vini Junior - Real Madrid (ESP)

29 - Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

42 - Marquinhos - PSG (FRA)

49 - Alisson - Liverpool (ING)

59 - Estêvão - Chelsea (ING)

69 - Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

72 - João Pedro - Chelsea (ING)

97 - Antony - Real Betis (ESP)