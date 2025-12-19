SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo enfrentando dificuldades para organizar o caixa, a orientação do presidente Osmar Stábile no Corinthians é não só apenas cumprir os prazos com o elenco profissional, mas também antecipar valores sempre que há condições. Essa postura é adotada como prioridada da gestão corintiana.

PAGAMENTO ANTECIPADO AOS JOGADORES

Em dezembro, por exemplo, Stábile autorizou o pagamento antecipado dos direitos de imagem dos atletas.

Os valores que estavam previstos para o dia 20, foram depositados com alguns dias de antecedências, antes mesmo até das semifinais da Copa do Brasil, quando o Corinthians eliminou o Cruzeiro.

A iniciativa é vista internamente como uma forma de se aproximar do grupo e reforçar a confiança entre diretoria e jogadores, embora o presidente não admita que a decisão tenha sido tomada para influenciar o desempenho nos jogos decisivos

Desde que assumiu o clube, Osmar Stábile tem sido claro com os atletas sobre a situação financeira do Corinthians. Ao mesmo tempo, a gestão tem buscado resolver pendências deixadas por administrações anteriores e evitar novos atrasos.

Nesse período, o clube colocou em dia quatro meses de direitos de imagem que estavam atrasados, além de premiações referentes às últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e ao título do Campeonato Paulista.

nesta sexta-feira (19), as única pendências com o elenco são as bonificações pelas classificações nas duas últimas fases da Copa do Brasil ? contra o Athletico-PR, nas quartas de final, e diante do Cruzeiro, na semifinal. No caso da classificação sobre o time mineiro, porém, a diretoria entende que ainda está dentro do prazo para realizar o pagamento.

O acerto dessas pendências é tratado como prioridade para o fechamento das contas no fim do ano.

DINHEIRO ESPERADO NOS PRÓXIMOS MESES

Finalista da Copa do Brasil, o Corinthians já garantiu pelo menos R$ 33 milhões em premiação na decisão. Se conquistar o título, o valor sobe para R$ 77 milhões, além do que já foi arrecadado nas fases anteriores do torneio.

O clube também aguarda o repasse da Liga Forte União referente ao Campeonato Brasileiro. A diretoria ainda calcula quanto vai receber, já que o time terminou a competição na 13ª colocação, abaixo da expectativa inicial, que era encerrar entre os dez primeiros.

Internamente, a avaliação é de que a situação do caixa só ficará mais controlada a partir de março, quando os principais compromissos atuais estiverem organizados.

SITUAÇÃO DIFERENTE FORA DE CAMPO

Enquanto os jogadores têm sido prioridade, a situação é diferente para os funcionários dos setores administrativos. No início de dezembro, houve atraso no pagamento da primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores do Parque São Jorge.

O valor foi quitado posteriormente, mas o episódio expôs a dificuldade do clube em equilibrar as contas internas enquanto tenta manter os compromissos com o futebol profissional em dia.