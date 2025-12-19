SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana do NBB foi marcada pela chegada do Pinheiros a liderança da fase de classificação após a vitória contra o Unifacisa fora de casa por 89 a 79, em mais uma grande atuação de Sloan, com 20 pontos na conta e foi consolidada na quinta, por uma vitória maiúscula contra o Fortaleza por quase 50 pontos de diferença.

Ainda nesta semana, o torneio viu o Paulistano chegar a 100 pontos contra o Fortaleza para manter o sonho da Copa Super 8 e um duplo-duplo de Brunão, do Brasília, fora de casa contra o Mogi,

Túlio da Silva, do Cruzeiro, também conseguiu seu duplo-duplo em vitória contra o Botafogo, que deixou o time na zona de classificação dos play-offs.

Veja os destaques da semana:

Sloan (Pinheiros): Com 20 pontos, o norte-americano fez um jogo espetacular, acertando 66,7% dos arremessos e nas bolas de três, ele foi certeiro, acertando quatro de cinco tentativas. Ele é um dos nomes da temporada até aqui.

Túlio da Silva (Cruzeiro): Tem jeito melhor de estrear em um time do que com uma atuação de gala? Foi isso que o ala retornado dos EUA fez. Com 19 pontos, ele já seria o destaque da partida, mas não satisfeito, ele ainda conseguiu 11 rebotes, fazendo o duplo-duplo e também foi o líder de assistências com cinco. Uma estreia para pegar logo a confiança da torcida cruzeirense.

Brunão (Brasília): Jogador de seleção brasileira, Brunão brilhou fora de casa contra o Mogi, somando 19 pontos, cestinha do jogo com Paulichi e grande atuação nos rebotes, com 15 no total e assim, fazendo um duplo-duplo, em mais um grande jogo individual dele no campeonato.

Macedo (Paulistano): Ele não foi o cestinha do time na vitória por 100 pontos, que teve Hunter fazendo 19 pontos, mas o pivô foi mais um a conseguir um duplo-duplo nesta semana, com 12 pontos e 12 rebotes, sendo essencial na partida.

Antônio (Unifacisa): O atleta foi muito bem no ataque e fez 22 pontos na vitória do Unifacisa contra o Paulistano, fazendo 73% dos arremessos. Ele foi bem em todos os fundamentos, dois pontos, três pontos e lances livres.

Cauã Pacheco (Pinheiros): O ala fez seu melhor jogo no NBB após somar 24 pontos na vitória contra o Fortaleza por 108 a 61, com 72,7% de aproveitamento em arremessos e foi o cestinha da partida.