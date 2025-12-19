RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A parceria de sucesso entre o técnico Filipe Luís e o auxiliar Iván Palanco começou com um investimento pessoal do técnico do Flamengo na época em que assumiu o time sub-17.

Como queria muito contar com o espanhol na comissão técnica, Filipe chegou a bancar parte do salário do assistente no início do trabalho dos dois na base rubro-negra, no início de 2024.

"Filipe disse que não precisava ganhar salário, mas queria uma comissão técnica dele, com o Diogo Linhares (preparador físico) e o Ivan Palanco", lembra o ex-diretor de futebol do Fla, Bruno Spindel.

Iván estava vindo do Japão e havia sido formado no Barcelona. Tinha essa "grife" a seu favor e um patamar de vencimentos acima do que normalmente era praticado para a categoria sub-17.

Filipe disse que não precisava receber salário, mas, sim, que o Flamengo bancasse Ivan e o Diogo.

Ao fim das contas, o Flamengo deu uma remuneração a Filipe Luís dentro da política de encargos e salários do sub-17. Também bancou Diogo e fez um modelo especial para esticar os vencimentos de Iván. De todo modo, Filipe Luís tirou do bolso para reforçar a compensação financeira do auxiliar pelos serviços ao Fla.

"Ele pagava além do que o Flamengo pagava. Filipe complementava", conta Spindel.

A dedicação até financeira em prol dessa parceria se dá pela conexão de ideias entre Filipe e Ivan.

No banco de reservas, o entrosamento entre eles tem alguns contrastes. Mas é justamente a combinação entre os dois, reforçada por uma comissão técnica com nomes como Rodrigo Caio, um dos elementos que levaram o Flamengo a uma temporada tão vencedora.

Um retrato disso foi a comemoração do gol de Danilo na final da Libertadores, contra o Palmeiras. O vídeo até circulou nas redes. Enquanto Filipe explode com os demais companheiros do banco, Ivan é aquele que bebe um gole de água, observa e se aproxima para dar instruções e manter o nível de concentração alto, apesar da vantagem.

O ponto de encontro do passado de Filipe Luís e Ivan Palanco é o técnico Miguel Ángel Lotina, que treinou Filipe nos tempos de Deportivo La Coruña e teve Ivan como assistente em quatro clubes japoneses (Tokyo Verdy, Cerezo Osaka, Shimizu S-Pulse e, por último, em 2022, Vissel Kobe).

"O Ivan é um gênio. Literalmente dorme no CT. O ano inteiro dormiu lá. Tenho muito agradecimento, ele me ensina a cada dia que passa. Juntos conquistamos esses títulos. Foram os primeiros da minha carreira e também da dele", disse Filipe Luís, após a confirmação do título brasileiro.

Quem descreve Filipe Luís e Ivan normalmente menciona a intensidade de trabalho e o lado workaholic dos dois.

"Ivan sempre foi um cara muito dedicado, assiste a jogo de futebol dia inteiro, dia e noite. Tem um banco de jogos tagueados de diversas formas no computador. Tem forma de jogar, construir, de marcar bloco alto, médio, circulação de bola, todo o tipo de tática para defender, atacar, bola parada. Ivan é muito importante nas questões táticas, para fazer vídeos e traduzir de forma direta o que o Filipe quer", conta Bruno Spindel.

Para o ex-executivo rubro-negro, chamou a atenção um episódio que pode parecer banal, mas retrata bem o grau de "vício" em futebol de Ivan.

"Depois da Copa do Brasil, eu estava viajando de férias com minha família, no dia seguinte à eleição do Flamengo. Ivan estava duas poltronas à frente da minha. Eu liguei para o Filipe, contei que o Ivan estava no avião. Filipe falou: 'Levanta lá e vê se ele não está assistindo a jogo de futebol'. Ele tinha razão".

Iván tem 45 anos e é um cara que não curte holofotes. Por isso, não dá entrevistas. Filipe também prefere manter os auxiliares longe da badalação, para que o foco fique nos jogadores.

De todo modo, o objetivo do Flamengo é manter essa comissão técnica junta no clube por mais tempo. As conversas nos próximos dias serão decisivas em prol da renovação de Filipe Luís com o Flamengo. Mas não é mais preciso bancar parte do salário do auxiliar, sobretudo depois de um 2025 com quatro troféus acrescentados à galeria.