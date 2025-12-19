(UOL/FOLHAPRESS) - A CBSurf (Confederação Brasileira de Surf) e o COB (Comitê Olímpico do Brasil) voltam a apostar no Havaí como etapa-chave na formação da nova geração do surfe nacional.

A partir deste sábado, cinco jovens atletas brasileiros iniciam um período de 45 dias de treinamento na ilha de Oahu, em um projeto voltado para a transição ao alto rendimento e ao ciclo olímpico.

QUEM VAI?

Entre os convocados está Sophia Medina, irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina, além da campeã brasileira de 2025 Laura Raupp, Luara Mandelli, Ryan Kainalo e Rickson Falcão.

O grupo ficará baseado na Casa Surf Brasil, em Sunset Beach, na ilha de Oahu, entre 20 de dezembro e 3 de fevereiro, em um período de 45 dias de treinos intensivos.

DE OLHO NO FUTURO

O treinamento é integralmente custeado pelo COB e tem como foco atletas com até 21 anos que já disputam o Mundial Pro Junior da WSL ou estão próximos de ingressar na elite do Mundial de Surfe por meio do Challenger Series.

A ideia é oferecer vivência competitiva em ondas de alto nível, mirando tanto o Circuito Mundial quanto os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, e Brisbane, em 2032.

Este é um projeto de cunho técnico esportivo. Nós entendemos que o caminho deles passa por isso, mas pensamos no futuro. O que a gente pretende é o aperfeiçoamento dos atletas surfando ondas de qualidade no Havaí durante 45 dias, para que se tornem melhores competidores e estejam preparados pro Circuito Mundial e pros Jogos Olímpicos futuramente Paulo Moura, vice-presidente da CBSurf

ROTINA NO HAVAÍ

Os treinamentos diários acontecerão em picos clássicos como Pipeline, Backdoor e Off The Wall, com acompanhamento dos técnicos Guga Arruda e Andréa Lopes.

Além das sessões na água, o trabalho inclui filmagens e análises de desempenho, que fazem parte da rotina do grupo.

A gente já realizou esse projeto no ano passado, é um trabalho técnico de performance dentro d'água, com capacitação de imagens por parte dos técnicos e análise de desempenho por vídeo, posterior as sessões de surfe. É um trabalho que certamente vai somar pra carreira dos atletas Guga Arruda, diretor técnico do Surf Brasil

PAUSA PARA DISPUTAS

Durante o período no Havaí, Ryan Kainalo, Rickson Falcão e Luara Mandelli viajarão para disputar o Mundial Pro Junior, nas Filipinas, entre os dias 11 e 18 de janeiro, antes de retornar a Oahu para dar sequência ao programa.

Já Laura Raupp e Sophia Medina usarão o período como preparação direta para a penúltima etapa do Challenger Series, que acontece em Pipeline, no fim de janeiro. As duas têm chances reais de conquistarem uma vaga na elite mundial para 2026.