SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O aprendiz de turfe Joaquim Pavoski Dapper morreu aos 16 anos nesta quarta-feira (17). A morte cerebral foi decretada clinicamente, segundo informou o Jockey Club Brasileiro.

Acidente que levou à morte ocorreu durante uma prova no Rio de Janeiro. J. Pavoski, como o aprendiz era conhecido, sofreu uma queda com o cavalo em um páreo no Hipódromo da Gávea, no dia 9 de dezembro.

A confirmação da morte veio do Jockey Club Brasileiro. A entidade informou que o exame complementar comprobatório ainda será realizado para a emissão do atestado de óbito.

A trajetória de Joaquim no turfe havia começado recentemente. Natural de Faxinalzinho, no norte do Rio Grande do Sul, o jovem estreou na Gávea com vitória em 8 de setembro deste ano, poucos meses após iniciar oficialmente as competições no principal hipódromo do país.

O contato com cavalos começou ainda na infância. De acordo com o Jockey Club, Joaquim dedicava-se ao esporte desde cedo, tendo iniciado nas chamadas retas aos 12 anos e passado a atuar como aprendiz profissional aos 16.

Reiteramos nosso compromisso de apoiar os profissionais do esporte em todas as circunstâncias e agradecemos a dedicação de todos que acompanharam a trajetória de J.Pavoski. Jockey Club Brasileiro, em comunicado

A prefeitura da cidade natal também se manifestou. O município divulgou uma nota de pesar assinada pelo prefeito e pelo vice, afirmando que o momento é de "dor e consternação", com a expressão de condolências aos familiares, amigos e a todos que conviveram com o jovem.

As informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas. O Jockey Club Brasileiro informou que os dados sobre a despedida serão atualizados assim que estiverem disponíveis.

O QUE É TURFE

O turfe é um esporte tradicional. A modalidade consiste em corridas de cavalos montados por jóqueis ou aprendizes, disputadas em hipódromos e regidas por regras próprias, que definem categorias, pesos e condições das provas.

A prática tem longa história no Brasil. O esporte é organizado por clubes e associações, como o Jockey Club Brasileiro, e reúne profissionais como treinadores, criadores, veterinários e cavaleiros, além de ter ligação histórica com apostas legalizadas em corridas oficiais.