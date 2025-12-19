O Vôlei Renata, de Campinas (SP), será o representante brasileiro nas semifinais do Mundial de Clubes de vôlei Masculino em Belém (PA), neste sábado (20). O time paulista enfrentará o Perugia (Itália), às 18h30 (horário de Brasília), no Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho. A primeira semi será entre Zawiercie (Polônia) e Osaka Bluteon (Japão), a partir das 15h. Os jogos terãona VBTV, streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Os vencedores das semifinais decidirão o titulo no domingo (21), às 18h30. Antes, às 15h, haverá a disputa do bronze.

Já classificado à semi, o Campinas tropeçou nesta quinta (19) diante Al-Rayyan (Catar), na terceira e última partida da primeira fase, com revés de 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 31/29 e 25/20. O time do interior paulista, liderado pelo levantador Bernardinho, fechou a fase inicial em segundo lugar no Grupo A, com duas derrotas a primeira delas para o Zawiercie, por 3 sets a 2 e uma vitória sobre o compatriota Praia Clube, por 3 sets a 1.

Já o campeão europeu Perugia avançou à semi na liderança da Chave B, com 100% de aproveitamento. Os italianos bateram o Swehly Sports Club (Líbano) e o atual campeão Cruzeiro por 3 sets a 0, e ainda derrotaram o Osaka por 3 sets a 2.

Pentacampeão do Mundial de Clubes (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024), o time mineiro foi eliminado na primeira fase, com duas derrotas por 3 sets a 0 (Osaka e Perugia) e uma vitória por 3 sets a 0 para o Swehly Sports Club. Quem também se despediu precocemente do Mundial foi o Praia Clube, com apenas uma vitória (Al-Rayyan) e duas derrotas (Perugia e Zawiercie).

Programação

SÁBADO (20) - semifinais

15h - Zawiercie (Polônia) x Osaka Bluteon (Japão)

18h30 - Perugia (Itália) x Campinas

DOMINGO (21)

15h - disputa pelo bronze

18h30 - decisão do título

Tags:

Belém | Bernardinho | Campinas | Cruzeir | Mundial de Clubes | Perugia | praia clube | Vôlei Masculino | Vôlei Renata